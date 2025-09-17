송언석 “유감” 밝히자… 정청래 “웅얼웅얼 거리지말고 깨끗하게 사과하라”

정청래 더불어민주당 대표는 17일 송언석 국민의힘 원내대표가 자신의 ‘노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것’이라는 발언에 유감을 표명하자 “제발 사람답게 살자”고 했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 ‘송언석, 노상원 수첩대로 발언 인정’이라는 내용의 언론 보도를 공유하며 “사람이라면 사람답게 사과하라. 웅얼웅얼 거리지말고 깨끗하게 사과하라”며 “사람 목숨보다 소중한 것은 없다”고 적었다.
앞서 송언석 국민의힘 원내대표는 정 대표의 교섭단체 대표연설 도중 “노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명도 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라는 대목이 나오자 “제발 그리됐으면 좋았을 것”이라고 발언한 바 있다.
이후 논란이 이어지자 송 원내대표는 이날 기자들과 만나 “본회의장에서 본의 아니게 그런 일이 발생한 것에는 저도 유감”이라며 “전체 상황은 형평성 있게 다뤄달라”고 했다.
한편 민주당은 지난 12일 송 원내대표의 관련 발언을 문제 삼아 국회 윤리특별위원회에 송 원내대표를 제소하고 국회의원 제명 추진 방침을 밝혔다.
