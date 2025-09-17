20일 대구퀴어문화축제 앞둔 조직위 개최 장소 제한에 반발

20일 대구 중구 동성로 대중교통전용지구 일원에서 열리는 성소수자 축제인 대구퀴어문화축제 조직위원회가 개최 장소를 두고 부당한 조치라며 법원에 가처분신청을 냈다. 경찰이 지난해에 이어 올해도 대중교통전용지구 왕복 2차로 중 1개 차로에서만 퀴어축제를 개최하도록 제한했기 때문이다.

17일 대구퀴어문화축제 조직위에 따르면 최근 대구지법 앞에서 기자회견을 열고 경찰의 옥외집회 제한 통고처분에 대한 집행정지 가처분신청을 냈다. 조직위 측은 “경찰이 지난 5년간 진행해온 퀴어축제 장소를 지난해부터 ‘극심한 교통 혼잡이 우려된다’며 1개 차로로 제한하는 제한 통고를 했다”며 “전체 2개 차로 중 1개 차로로 제한한 것은 사실상 집회를 금지한 것”이라고 주장했다.

대구퀴어문화축제조직위가 대구지법 앞에서 경찰의 집회 제한 통고에 대한 집행정지 가처분 신청 인용을 촉구하고 있다. 대구=뉴스1

중앙로 ‘대중교통전용지구’는 2019년부터 지난해까지 퀴어축제가 열렸던 낮 시간대 시내버스만 통행할 수 있는 곳이다. 2023년 홍준표 전 시장 재임 당시 조직위가 대중교통지구에 집회신고를 내자 대구시는 “허가받지 않은 도로 점용은 불법”이라며 불허 입장을 내며 마찰을 빚은 장소이기도 하다. 조직위는 올해 퀴어축제가 이전과 달리 축제 참가 부스가 50여개에서 90여개로 늘었고, 교통영향을 최소화하기 위해 축제 시간을 오전 11시에서 오후 5시30분까지로 줄였다고 조직위 측은 설명했다.

배진교 퀴어축제 조직위원장은 “경찰이 제한한 1개 차로에서는 대형 무대 차량을 세울 수 없는데 다 지난해보다 부스가 2배가량 늘어나면서 참여자의 접근조차 어렵다”며 “행사장 바로 옆 차로에는 시내버스가 상시로 지나쳐 사고 위험도 높다”고 목소리를 높였다. 축제 당일 대구퀴어반대대책본부와 동성로상점가상인회는 인근 반월당역에서 시민 불편과 상가 매출 하락 등의 이유로 퀴어축제 반대 집회를 열 예정이다. 경찰 관계자는 “대중교통전용지구인 반월당역부터 중앙네거리까지 왕복 2차로를 모두 차단하면 시민 불편이 너무 크다고 판단해 1개 차로에서만 집회를 열도록 했다”며 “모두의 안전을 확보하기 위한 조치”라고 밝혔다.

