대구 달서구, 계명대와 궁산 편백 누리숲 조성 ‘맞손’

대구 달서구는 계명대학교와 ‘궁산 편백 누리숲 조성’을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

협약에 따라 계명대는 궁산 일원 자교 소유 부지를 제공하고, 달서구는 조성사업을 시행한다. 시행 과정에서 긴밀한 협력 체계를 구축해 사업 품질을 높이기로 했다.

이태훈(왼쪽 네번째) 구청장과 신일희 총장이 업무협약서를 들고 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구는 소나무재선충병 피해지의 ‘수종 전환’을 통해 병해충에 강한 산림으로 회복하고, 등산로를 따라 편백(편백특화림)을 집중적으로 심어 주민에게 쾌적한 휴식 공간을 제공할 계획이다. 올해 하반기 궁산 서편에 약 9000여 그루, 내년 상반기 3000여 그루를 추가로 심어 총 1만2000여 그루 규모의 ‘편백누리숲’을 조성한다.

사업이 완료되면 달서구 전역에 구목(區木)인 편백나무가 총 5만3000그루까지 늘어나 ‘구민 10명당 1그루’ 식재 효과를 거두게 된다고 달서구는 설명했다. 이는 생활권 녹지 확충과 도시열 완화, 산림치유 자원 확대로 이어져 주민 체감 환경개선에도 기여할 전망이다.

이태훈 달서구청장은 “도시 숲 조성을 지속해서 확대해 구민의 정주 여건과 휴식의 품질을 높이겠다”고 말했다.

