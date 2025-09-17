“오징어, 홍어, 꽃게”…가을 제철 맞아 군산 수산물종합센터 ‘인산인해’

가을 제철 수산물을 찾는 발길이 전북 군산 수산물종합센터로 몰리고 있다.

17일 군산시에 따르면 금동 동백대교 인근 바닷가에 자리한 수산물종합센터가 제철 수산물을 구입하려는 방문객으로 연일 붐비면서 ‘서해 대표 관광 어시장’으로 부상하고 있다. 지난 6월 안동시 상인 160여 명이 현장 견학에 나선 것을 시작으로 방문객이 줄을 이어 지난해보다 2배 이상 증가했다. 18일에는 천안에서 200여명의 단체 관광객이 방문할 예정이다.

전북 군산 수산물종합센터를 찾은 방문객들이 오징어, 꽃게 등 가을철 수산물을 구입하기 위해 분주한 모습이다. 군산시 제공

이는 가을철에 맛볼 수 있는 수산물이 풍성해졌기 때문이다. 센터의 대표 품목인 오징어는 기후 변화로 어획량이 급증해 지난달 말 기준 위판 물량이 1557t을 기록하며 지난해 521t의 3배를 넘어섰다. 점포당 하루 50~100상자씩 판매되며 품절 사태가 이어질 정도다.

홍어와 꽃게, 새우 등 가을철 제철 수산물도 인기를 끌면서 전국에서 방문객의 발길을 불러 모으고 있다.

군산시는 방문객 편의를 위해 센터와 인근 상가 환경을 정비하고 기초 질서 확립, 원산지 표시 점검 등을 강화하고 있다. 군산시 관계자는 “서해 오징어의 품질과 맛이 전국적으로 인정받으면서 외지 손님이 꾸준히 늘고 있다”며 “품질 관리와 신선한 유통에 더 힘써 지역 수산업 발전을 도모할 계획”이라고 말했다.

