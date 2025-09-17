“K원스톱 서비스 제공” CJ대한통운, 페이오니아·쇼피파이와 맞손

CJ대한통운이 한국 셀러들의 해외 이커머스 시장 직진출(D2C·Direct-to-Consumer)을 위한 글로벌 물류 운영 전략을 제시하며 K-WAVE의 글로벌 확산을 돕는다.

CJ대한통운은 전날 중구 더플라자호텔에서 열린 '페이오니아 퓨처 포워드 포럼 2025'에 참여해 이러한 글로벌 물류 전략을 소개했다. 사진은 '페이오니아 퓨처 포워드 포럼 2025' 모습. CJ대한통운 제공

CJ대한통운은 지난 16일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '페이오니아 퓨처 포워드 포럼 2025'에 참여해 글로벌 물류 전략을 소개했다고 17일 밝혔다.

이 자리에서 글로벌 토털 금융 솔루션 기업 페이오니아(Payoneer)는 해외 판매 대금 수취 및 결제 최적화 방안을, 글로벌 전자상거래 플랫폼 쇼피파이(Shopify)는 자사몰 개설·운영 방안을 선보였다.

국내 셀러 및 브랜드 관계자 100여 명이 참석했으며 해외 이커머스 시장으로 직접 진출하는 과정에서 직면하게 되는 어려움을 해소할 수 있는 해법이 제시됐다.

CJ대한통운은 셀러들의 해외 시장 진출을 뒷받침하기 위한 글로벌 물류관리 전략과 국내·국제 물류 서비스에 대해 발표를 진행했다.

특히 셀러들이 해외 진출 초기 및 확대 과정에서 실제로 겪는 물류 운영의 애로사항을 짚어내고 이를 해소할 수 있는 맞춤형 E2E(End-to-End) 물류 솔루션을 제시해 호응을 얻었다.

발표에 나선 민광성 CJ대한통운 CBE영업팀장은 "현재까지는 해외 진출을 준비하는 셀러들이 수많은 물류 과정의 각 단계마다 개별 물류사와 계약을 맺고 관리해야 하는 과중한 부담을 떠안을 수밖에 없었다"고 했다.

이어 "물류의 시작부터 마지막 단계까지 일괄 수행하는 원스톱 서비스를 제공함으로써 셀러들의 물류비와 운영 부담을 줄이는 동시에 본업에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 안정적인 성장을 뒷받침할 것"이라고 강조했다.

이번 세미나는 셀러들이 자사몰을 통해 해외 소비자와 직접 연결될 수 있도록 각 분야 전문기업이 마련한 자리라는 점에서 의미가 있었다.

자사몰을 운영할 경우 셀러들은 고유한 브랜드 이미지를 유지하면서 소비자의 구매 패턴과 선호도를 직접 파악·활용할 수 있어 장기적인 성장 전략을 세우는 데 유리하다.

CJ대한통운은 일찍이 미국, 일본, 동남아 6개국의 현지 유력 물류사들과 파트너십을 체결해 통관부터 국제 운송, 최종 배송까지 물류 전과정을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

한국 상품 수요가 높은 미국, 일본, 동남아, 홍콩 등 해외에서 CJ대한통운이 운영 중인 풀필먼트센터를 활용하면 주문 후 2~3일 내 신속한 배송과 함께 현지 맞춤형 물류 대응이 가능하다.

국내 센터에 보관 후 해외로 발송하는 방식도 제공된다. 다양한 물류 솔루션을 토대로 셀러들은 최적의 운영 방안을 선택해 해외 진출 초기 소량 발송 단계부터 주문량이 급증하는 상황까지 차질 없이 대응할 수 있다.

셀러들의 배송 속도를 높이는 데에는 CJ대한통운이 자체 개발한 글로벌 물류관리시스템이 주요한 역할을 한다. 셀러가 운영하는 자사몰과 물류시스템을 연동해 소비자 주문이 곧바로 물류센터로 전달된다.

별도의 데이터 가공이나 수기 입력 과정 없이 주문부터 출고까지 실시간으로 처리된다. 여러 국가에 동시에 진출하는 경우에도 국가별 주문 상황과 물류 운영 현황을 종합적으로 관리할 수 있어 셀러들의 물류 운영 효율성이 크게 높아진다.

장영호 CJ대한통운 IFS본부장은 "셀러의 해외 진출 단계와 사업 규모에 맞춰 최적의 물류 전략과 운영 방안을 제시하며 글로벌 이커머스 시장 직진출을 전방위적으로 지원할 것"이라며 "셀러가 안정적으로 해외 시장에서 성장할 수 있도록 적극 지원하고 K-WAVE 확산을 선도하겠다"고 말했다.

