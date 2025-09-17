아쿠아필드, 개장 9주년 기념 특별 프로모션 ‘Happy 9oodluck Day’ 개최

도심 속 프리미엄 복합 휴양공간 ‘아쿠아필드’가 개장 9주년을 기념해 고객 성원에 보답하는 특별 프로모션 ‘Happy 9oodluck Day’를 오는 9월 18일부터 26일까지 9일간 개최한다.

이번 프로모션은 ‘아쿠아필드 9주년 축하파티’를 테마로 온·오프라인에서 다양한 혜택과 이벤트가 마련된다.

온라인에서는 ▲최대 53% 할인된 입장권을 구매할 수 있는 라이브 방송(NOL, 9월 18일 오전 11시) ▲인스타그램 ‘소문내기 이벤트’(공유 수 900개 달성 시 9일간 9명 한정 찜질스파 900원 구매 혜택) ▲생일 축하 댓글 이벤트(추첨을 통해 찜질스파 초대권 증정) 등이 진행된다.

오프라인 방문객을 위한 이벤트도 풍성하다. 아쿠아필드 방문 고객 전원에게는 100% 당첨 스크래치 생일 쿠폰이 증정되며, 하루 50개 한정으로 생일상 패키지(입장권+미역국)가 판매된다. 또한 9월 생일 고객을 위한 워터파크 특별 할인 혜택도 준비돼 있다.

아쿠아필드 관계자는 “9년 동안 아쿠아필드를 사랑해주신 고객 여러분께 감사의 마음을 담아 축하파티 콘셉트의 프로모션을 마련했다”며 “가족, 연인, 친구와 함께 도심 속에서 즐길 수 있는 특별한 힐링 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

한편, 아쿠아필드는 스타필드 하남·고양·안성에 위치해 있으며, 워터파크와 찜질스파를 모두 갖춘 도심형 실내 프리미엄 복합 휴양시설이다. 자세한 프로모션 내용은 아쿠아필드 공식 홈페이지 및 인스타그램에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지