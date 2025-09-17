한국능률협회, 동아 콘텐츠 크리에이터 3·4기 전원 수료

사진 제공= 한국능률협회

한국능률협회는 고용노동부와 대한상공회의소가 주최하는 ‘2025 미래내일 일경험 사업’의 참여 기업으로서, 지난 8월 22일 ‘동아 콘텐츠 크리에이터 과정’에 참여한 4기 청년 35명이 전원 수료하며, 프로그램을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이 과정은 언론·미디어·콘텐츠 분야에 진출하려는 청년들이 실제 현장을 체험하며 직무 역량을 높이고 취업을 준비할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 이번 기수는 선발 인원의 5배를 웃도는 인원이 지원하며 시작 전부터 큰 관심을 모았으며, 작년 1·2기 60명에 이어 올해 3·4기까지 총 70명의 청년을 대상으로 교육이 확대 운영됐다.

참여자들은 동아 미디어 그룹의 다양한 일경험 프로그램을 통해 기자, 아나운서, 작가, PD 등 언론·미디어·콘텐츠 분야의 여러 직무를 직접 혹은 간접적으로 경험했다. 더불어 신문·방송·콘텐츠 분야의 실무 과정을 배우는 동시에 현직 전문가의 멘토링을 받으며 팀을 구성해 프로젝트를 완성하는 실습 중심의 교육을 진행해 실질적인 역량을 강화했다.

과정 종료 후 실시한 설문조사에서 참여 청년의 94.1%가 프로그램 참여 전보다 직무 역량이 향상되었다고 응답했으며, 참가자 전원(100%)이 친구나 지인에게 추천하겠다고 답하며 프로그램에 대한 높은 만족도를 나타냈다.

한편 우수 수료생들에게는 동아일보 입사 지원 시 서류 가산점이 주어지고, 오는 12월 예정된 동아 비즈니스포럼 참여와 DBR 기사 작성 참여 기회 등 언론·미디어 현장을 직접 경험할 수 있는 후속 혜택이 제공될 예정이다.

사업 관계자는 “이번 ‘동아 콘텐츠 크리에이터’ 3, 4기 과정을 통해 잠재력 있는 청년들이 언론/미디어/콘텐츠 분야의 전문가로 성장할 가능성을 보여주었다”라며, “앞으로도 여러 청년들이 주도적으로 직무 역량을 개발하고 노동 시장에 진출할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않고, 청년 일경험 사업의 활성화와 프로그램 개발에 더욱 힘쓰겠다”라고 전했다.

