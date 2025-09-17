직장인 몰리는 월급쟁이부자들, 학습 757만 시간 넘어섰다

직장인 재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)은 누적 학습 시간이 4억 5400만 분(약 757만 시간)을 넘어섰다고 17일 밝혔다.

플랫폼의 대표 강좌인 내집마련 커리큘럼을 포함한 오리지널 정규 콘텐츠 누적 학습 시간만 3억 7170만 분(약 620만 시간)에 달한다. 전체 교육 콘텐츠 기준 1인당 연평균 학습 시간은 2204분(37시간)이었으며, 오리지널 콘텐츠만 놓고 보면 2785분(46시간)으로 더 길게 나타났다.

성과 지표도 긍정적이다. 지난해 교육 콘텐츠 재구매율은 40%, 완강률은 70%를 넘겼다. 이용자들이 꾸준히 콘텐츠를 반복 학습하며 ‘팬덤형 학습 문화’가 자리 잡고 있다는 분석이다.

몰입도를 높인 요인으로는 커뮤니티 강화가 꼽힌다. 월급쟁이부자들은 2023년 하반기부터 본격적으로 커뮤니티 서비스를 도입해 학습·목표 점검·사용자 교류 등 전 과정을 단일 플랫폼에서 경험할 수 있도록 했다. 이를 통해 플랫폼 내 록인(Lock-In) 구조를 정착시키고 있다.

회사는 앞으로도 커뮤니티 기반 생태계를 확장하며 신규 비즈니스 기회를 발굴한다는 전략이다.

너바나 이정환 대표는 “차별화된 커리큘럼과 커뮤니티 활성화를 통해 견고한 팬덤을 확보했다”며 “앞으로도 고객 경험을 확장해 플랫폼 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 월급쟁이부자들은 최근 프로덕트 오너, 프론트엔드·백엔드 개발자, 데이터 분석가 등 핵심 직무 리드급 인재 채용에 나서는 등 IT 전환에도 속도를 내고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지