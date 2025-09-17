17일 전국 비…경기남부·충남서부에 최대 100㎜ 이상

17일 전국에 비가 내리겠다.
이날 새벽 중부지방(강원동해안 제외)부터 시작한 비는 오전 중 강원동해안과 영남, 제주 등까지 확대되겠다.
서쪽에서 들어오는 비구름대를 가장 먼저 맞는 경기남부와 충남서부에 특히 강하고 많은 비가 예상된다.
이날 예상 강수량은 경기남부와 충남권 30∼80㎜(경기남부와 충남서부 최대 100㎜ 이상), 충북 20∼60㎜, 서울·인천·경기북부·강원영서·전북·대구·경북·제주 10∼60㎜(강원영서·전북북부·제주 최대 80㎜ 이상), 광주·전남 10∼50㎜, 강원영동 10∼40㎜, 부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼40㎜, 서해5도 5∼30㎜ 등이다.
경기남부와 충남서부는 비가 시간당 30∼50㎜씩 쏟아지는 등 강하게 내릴 때가 있겠다.
한 시군구 내에서도 강수량 차이가 클 것으로 예상되니 최신 기상 정보와 레이더 영상을 참고해달라고 기상청은 당부했다.
이날까지 남부지방을 중심으로 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 더위가 이어질 것으로 예상된다.
전국 낮 최고기온은 24∼32도일 것으로 전망된다.
서울과 인천은 낮 최고기온이 각각 24도와 25도에 머물겠고, 대전은 28도, 광주는 29고, 대구·울산·부산은 32도겠다.
기온은 비가 그친 뒤 한층 더 떨어져 18일의 경우 아침 최저기온이 17∼23도, 낮 최고기온이 22∼28도일 것으로 보인다.
이날 오후부터 서해중부바깥먼바다에, 밤부터 서해남부북쪽바깥먼바다와 동해중부먼바다에 바람이 시속 30∼55㎞(9∼15㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠으니 항해나 조업 시 주의해야 한다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지