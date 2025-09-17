17일 전국 비…경기남부·충남서부에 최대 100㎜ 이상

17일 전국에 비가 내리겠다.



이날 새벽 중부지방(강원동해안 제외)부터 시작한 비는 오전 중 강원동해안과 영남, 제주 등까지 확대되겠다.

경기도 용인에 호우주의보가 발효된 16일 용인시 행정타운입구사거리에서 차량이 서행하고 있다. 연합뉴스

서쪽에서 들어오는 비구름대를 가장 먼저 맞는 경기남부와 충남서부에 특히 강하고 많은 비가 예상된다.



이날 예상 강수량은 경기남부와 충남권 30∼80㎜(경기남부와 충남서부 최대 100㎜ 이상), 충북 20∼60㎜, 서울·인천·경기북부·강원영서·전북·대구·경북·제주 10∼60㎜(강원영서·전북북부·제주 최대 80㎜ 이상), 광주·전남 10∼50㎜, 강원영동 10∼40㎜, 부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼40㎜, 서해5도 5∼30㎜ 등이다.



경기남부와 충남서부는 비가 시간당 30∼50㎜씩 쏟아지는 등 강하게 내릴 때가 있겠다.



한 시군구 내에서도 강수량 차이가 클 것으로 예상되니 최신 기상 정보와 레이더 영상을 참고해달라고 기상청은 당부했다.



이날까지 남부지방을 중심으로 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 더위가 이어질 것으로 예상된다.



전국 낮 최고기온은 24∼32도일 것으로 전망된다.



서울과 인천은 낮 최고기온이 각각 24도와 25도에 머물겠고, 대전은 28도, 광주는 29고, 대구·울산·부산은 32도겠다.



기온은 비가 그친 뒤 한층 더 떨어져 18일의 경우 아침 최저기온이 17∼23도, 낮 최고기온이 22∼28도일 것으로 보인다.



이날 오후부터 서해중부바깥먼바다에, 밤부터 서해남부북쪽바깥먼바다와 동해중부먼바다에 바람이 시속 30∼55㎞(9∼15㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠으니 항해나 조업 시 주의해야 한다.

