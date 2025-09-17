트럼프 보란 듯… 군복 입은 푸틴, 10만 대군 훈련 현장 출격

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 모처럼 군복 차림으로 대중 앞에 나섰다. 러시아와 그 동맹인 벨라루스의 합동 군사 훈련을 참관하기 위해서인데, 양국을 더해 훈련에 동원된 병력이 무려 10만명에 이른다고 한다. 영국 국빈 방문을 위해 유럽에 온 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 ‘우리의 군사력은 끄덕없다’는 점을 과시하려는 의도로 풀이된다.

16일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(가운데)이 전투복 차림으로 러시아·벨라루스 두 나라 군대의 합동 군사 훈련 ‘자파트 2025’ 참관을 위해 이동하고 있다. 타스연합뉴스

16일(현지시간) AFP 통신에 따르면 푸틴은 이날 모스크바에서 북서쪽으로 400㎞쯤 떨어진 니즈니노브고로드주(州) 일대에서 실시 중인 러시아·벨라루스 합동 군사 훈련 ‘자파트(ZAPAD) 2025’ 현장을 둘러봤다. 자파트란 러시아어로 서부, 서방 등을 뜻한다. 훈련의 일부는 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국과의 접경 지역 부근에서도 이뤄진 것으로 전해졌다.

이날 푸틴은 전투복을 갖춰 입은 모습이었다. 러시아 대중 앞에 푸틴이 군복 차림으로 등장한 것은 올해 3월 러시아 영토인 쿠르스크주 일부 지역을 점령한 우크라이나군이 러시아군에 의해 격퇴되었다고 대대적으로 선전한 이후 처음이다. 당시 푸틴은 전투복을 착용한 채 쿠르스크에 설치된 러시아군 최전방 지휘소를 방문해 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장 등을 격려했다.

푸틴은 “오늘(16일) 우리는 자파트 2025 훈련의 마지막 단계를 수행하는 중”이라며 “장병 약 10만명이 참여하고 있다”고 말했다. 앞서 벨라루스 정부가 자파트 2025에 참가한 자국군이 약 7000명이라고 밝힌 점에 비춰보면 거의 대부분 러시아 병력임을 알 수 있다. 우크라이나와 3년 넘게 전쟁 중인 러시아가 전선에서 멀리 떨어진 곳에서 실시된 훈련에 이 정도 규모의 부대를 동원할 수 있다는 것은 여전히 막강한 예비 전력을 갖추고 있음을 보여준다.

16일(현지시간) 러시아·벨라루스 두 나라 군대의 합동 군사 훈련 ‘자파트 2025’ 현장을 찾은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(가운데)이 양국 군인들이 쓰는 무기 등을 살펴보고 있다. 로이터연합뉴스

최근 러시아 드론이 나토 회원국인 폴란드 영공을 침범했다가 일부가 폴란드 공군에 의해 격추되는 일이 벌어졌다. 이후 폴란드가 벨라루스와의 국경을 폐쇄하는 등 나토와 러시아·벨라루스 동맹 간 군사적 긴장이 고조되고 있다. 푸틴은 이번 훈련을 “우리(러시아·벨라루스)에 대한 나토의 잠재적 공격에 맞서 이를 격퇴하기 위한 것”이라고 규정했다. 훈련 기간 폴란드도 벨라루스와의 접경 지역에 대규모 병력을 배치해 만일의 경우에 대비하는 것으로 알려졌다.

한편 자파트 2025 훈련에는 인도, 이란, 방글라데시, 부르키나파소, 콩고, 말리 군인들이 참여하고 있다고 러시아 매체들이 전했다. 미국도 군사 대표단을 보내 훈련을 참관한 것으로 전해졌다. 마침 푸틴이 훈련장에 모습을 드러낸 16일은 트럼프가 영국 국빈 방문을 위해 오랜만에 유럽 땅을 밟은 날이었다. 최근 러시아·우크라이나 전쟁 종식을 위해 석유 등 러시아산 에너지 수입 금지 또는 고율 관세 부과를 제재 카드로 꺼내든 트럼프를 겨냥해 푸틴이 ‘러시아의 전쟁 수행 능력은 건재하다’는 메시지를 보낸 것이란 해석이 나온다.

