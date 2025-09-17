재정위기 프랑스…18일엔 긴축반대 파업으로 교통 마비 전망

프랑스의 재정위기가 심화하면서 국가 부도 위기 우려까지 나오지만 프랑스 전역에선 긴축에 항의하는 대규모 시위까지 벌어지며 혼란이 가중되고 있다. 18일에는 프랑스 정부의 긴축재정에 항의하는 대규모 파업과 시위가 예정돼 교통과 주요 시설이 마비될 전망이다.

16일(현지시간) 프랑스앵포와 일간 리베라시옹에 따르면 프랑스 내 주요 노조는 18일을 ‘공동행동의 날’로 정하고 대규모 파업을 예고했다. 15일 기준 전국에서 이미 40건의 집회가 신고 됐고 18일에 예정된 집회 참여 인원만 40만명에 이를 것으로 프랑스 당국은 예상하고 있다. 수도권인 파리에만 3만~6만명, 서부지역에는 10만명 가량이 모일 것으로 전망됐다.

프랑스﻿ 북부 도시 릴의 거리에서 시위대 중 한 남성이 프랑스 국기를 들고 시위하고 있다. AP연합뉴스

이번 파업으로 인한 피해는 지난 10일 국가 마비 운동을 뛰어넘을 것이라는 관측이 나온다. 프랑스 철도공사(SNCF) 3개 노조는 18일 파업에 나서는데 도시 간 일반 열차가 50%만 운행되고 지역 내 열차(TER)도 60% 수준으로 운행되는 등 교통 불편이 불가피할 것으로 보인다.

파리교통공사(RATP)의 4대 노조도 같은날 파업을 선언하면서 무인 운행되는 지하철 3개 노선(1·4·14호선)을 제외한 나머지 노선은 출퇴근 시간에만 운영된다. 수도권 고속 전철인 RER과 수도권 국유 철도망인 트랑지리앵 네트워크도 18일 파업을 예고했다. 다만 항공 분야 파업은 10월 초로 연기됐다.

교육 분야와 전기·가스 등 에너지 부문, 약사, 물리치료사 등도 시위에 동참하기로 했다. 이에 따라 약국과 물리치료 시설 등의 운영도 멈춰선다.

강성 노조인 노동총동맹(CGT)의 소피 비네 사무총장은 전날 “쇠는 뜨거울 때 두드려야 한다”며 “(전임 총리) 바이루 예산안을 역사 속으로 사라지게 하고 세금 정의, 연금 개혁 철회, 공공 서비스 자금 지원, 임금·연금 인상을 관철해야 한다”고 말했다.

하지만 프랑스의 재정상황은 여전히 심각한 상황이다. 국제 신용평가사 피치는 지난 12일 프랑스의 국가 신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 낮췄다. 프랑스 국채 금리는 유로존 기업이 발행한 회사채 금리를 밑돌고 있다. 계속 악화되고 있는 재정상황에 투자자들의 신뢰를 받지 못하고 있다는 뜻이다.

그동안 프랑스는 부유세를 폐지하고 부동산 보유세와 자본소득세, 법인세를 완화하는 등 감세정책을 펼쳐왔다. 여기에 각종 연금과 의료비, 실업급여 등 복지지출이 커지면서 재정위기가 심화됐다. 지난해 기준 프랑스의 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율은 113%에 달했고 GDP 대비 재정적자 비중은 5.8%로 이탈리아(3.5%)보다 나쁜 수준이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지