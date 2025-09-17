순직 해경 구조장비 투입에 40분 걸렸다

인천 영흥도 갯벌에서 고립된 노인을 구조하다 숨진 해양경찰관 이재석(34) 경사가 바다에서 실종된 후 실질적 구조장비가 투입되기 전까지는 40분가량이 소요된 것으로 파악됐다. 해양경찰청은 이 경사 ‘영웅 만들기 작업’ 당사자로 지목된 해경 간부 3명을 대기발령했다.



16일 해경청이 국민의힘 정희용 의원실에 제출한 이 경사 순직 당시 해경 상황보고서와 무전 녹취록에 따르면 민간 드론 순찰업체는 지난 11일 오전 3시9분 “(이 경사가) 육지로 이동 중 물이 많이 찼다”며 해경 영흥파출소에 추가 인원 투입을 권고했다. 이에 파출소 측은 당직근무자 4명을 현장에 투입해 6분 만에 수색을 시작했다.



하지만 드론업체가 파출소 측에 “이 경사 위치를 놓쳤다”고 전달한 오전 3시27분부터 상황이 급박하게 돌아갔다. 수색 작업에 투입된 해경은 무전으로 밀물이 빠르게 차오르는 당시 상황을 전하며 “(최대 시속 30㎞까지 이동할 수 있는) 동력 서프보드라도 있어야 할 것 같다”고 했다.

인천해양경찰서 영흥파출소 소속 고(故) 이재석 경장이 지난 11일 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 70대 갯벌 고립자에게 부력조끼를 벗어주고 있는 모습. 인천해양경찰서 제공

하지만 구조 장비 지원을 요청 받은 해경은 오전 3시32분 “이제 이동할 건데 지금 (동력 서프보드 등 장비가 보관돼 있는 순찰차) 예비키를 잘 못찾겠다”고 난색을 표했다. 또 “동력 서프보드 바람을 빼서 차량 뒷좌석에 실어야 한다”, “오리발 챙겨서 개인 차량으로 오는 게 좋을 것 같다” 등의 무전도 오갔다.



실제 파출소 측이 동력 서프보드를 투입해 수색을 실시한 시각은 오전 4시5분이었던 것으로 드러났다. 드론 순찰업체가 이 경사 위치를 놓쳤다고 알린 시각보다 38분 뒤였다.



해경청은 이날 인천해양경찰서 이광진 서장(총경)과 영흥파출소 소장(경감), 당시 당직팀장(경위)을 대기발령 조치했다.

지난 11일 인천 동구의 한 장례식장에 마련된 해경 고(故) 이재석 경장 빈소를 찾은 해경 동료들이 조문하고 있다. 연합뉴스

이들은 전날 이 경사 사고 때 당직을 섰던 동료들이 ‘해경 내부의 은폐 시도가 있었다’는 폭로 과정에서 직접적으로 거론한 인물이다.



해경청 관계자는 “간부 3명은 향후 진실을 규명하는 데 조사자로 소환될 예정이기 때문에 당장 정상적인 업무 수행이 곤란하다고 판단했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지