원주 공장서 70대 작업자 지게차에 깔려 숨져

강원 원주시 한 공장에서 작업자가 지게차에 깔려서 숨지는 사고가 발생했다.

16일 오전 11시 34분께 강원 원주시 흥업면 한 공장 야적장에서 50대 A씨가 몰던 지게차에 70대 작업자 B씨가 깔렸다.

이 사고로 B씨가 현장에서 숨졌다.

경찰과 노동 당국은 A씨가 후진하던 중 사고가 난 것으로 추정하고 자세한 경위와 과실 여부 등을 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지