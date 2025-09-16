사건지평선 자기장 4년새 정반대로…“블랙홀 매우 역동적”

블랙홀의 그림자로 불리는 중심의 검은 부분은 시간이 지나도 일정하지만 블랙홀 사건지평선 주변의 자기장과 물질은 역동적으로 변하고 있음을 확인한 관측 결과가 나왔다. 16일 우주항공청과 한국천문연구원에 따르면 한국 연구진이 공동참여한 사건지평선망원경(EHT·Event Horizon Telescope) 국제공동연구팀은 인류 최초 블랙홀 관측에 성공한 2017년 이후 4년에 걸쳐 찍은 블랙홀 영상에서 자기장 패턴이 뒤집힌 것을 확인했다.

연구팀은 이번에 M87 은하 중심 초대질량 블랙홀의 그림자와 빛의 고리 구조를 사건지평선망원경(EHT)으로 관측한 이미지를 공개했다. M87(메시에 87)은 지구에서 약 5500만 광년 떨어진 처녀자리 은하단의 거대한 타원 은하로 중심에 초대 질량 블랙홀을 보유하고 있다. 사건지평선망원경(EHT)은 세계에 산재한 전파망원경을 연결해 지구 크기의 가상 망원경을 만들어 블랙홀의 영상을 포착하는 국제협력 프로젝트이자 이 가상 망원경의 이름이다. EHT는 2017년 인류 최초로 M87 은하의 블랙홀을 통해 블랙홀의 사건지평선을 포함한 검은 부분과 빛이 도넛 모양으로 휘도는 강착원반을 포착해 화제를 모았다.

사건지평선망원경으로 관측한 M87 블랙홀로, 왼쪽부터 2017, 2018, 2021년 이미지다. 고리 위 가느다란 선은 자기장의 크기와 방향을 의미한다. 블랙홀의 그림자와 고리의 크기는 거의 일정하지만, 가장 밝은 부분의 위치와 자기장의 형태가 연도별로 변화하는 것을 확인할 수 있다. 우주항공청 EHT 제공

연구팀이 이번에 공개한 ‘M87 은하 중심 블랙홀’ 영상은 2021년 관측 자료로, 2017년 인류 최초 블랙홀 영상, 2018년 후속 영상에 이어 세 번째다. 앞선 영상과 비교하면 4년 동안 중심부 그림자와 고리 모양, 크기는 그대로였다. 반면 빛의 편광 회전 방향은 정반대로 달라진 것으로 나타났다. 빛은 모든 방향으로 진동하며 이동하는데 한 방향으로 진동하면 편광됐다고 한다. 블랙홀 주변 플라스마에서는 입자가 강한 자기장에 따라 움직이며, 편광된 빛을 관측하면 자기장 구조를 파악할 수 있게 된다. 연구팀 분석 결과 2017년에는 자기장이 한 방향으로 나선형을 그리다 2018년에는 안정됐고, 2021년에는 반대 방향으로 뒤집힌 것으로 나타났다.

연세대·경희대·UNIST(울산과학기술원)과 주요 연구기관이 포함된 한국 연구진은 “이런 자기장 변화는 빛을 방출하는 영역의 내부 자기장 구조와 주변 물질에 의한 영향이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다”며 “이는 블랙홀 부근의 물질이 매우 역동적으로 움직이고 있음을 보여주며, 기존 이론을 보완할 추가 연구가 필요함을 시사한다”고 설명했다.

박종호 경희대 교수는 “이번 연구에서 고리의 크기는 여러 해 동안 일정하게 유지돼 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 예측한 블랙홀 그림자를 다시 한 번 확인할 수 있었다”며 “반면 편광 패턴은 크게 변화해, 사건지평선 주변을 소용돌이치는 자화된 플라즈마가 매우 역동적이고 복잡하다는 사실을 보여준다. 이는 기존 이론 모델에 새로운 도전 과제를 제시하는 중요한 단서”라고 말했다.

김재영 울산과학기술원(UNIST) 교수는 “사건지평선 주변에서는 고온·고압 플라스마가 순식간에 블랙홀로 떨어지거나 분출한다”며 “이 흐름이 주변을 휘저어 편광 변화를 만든 것 같다”고 분석했다.

이번 국제 공동 연구의 총괄 책임자인 네덜란드 라드바우드 대학 소속의 미하일 얀센 교수는 “이번 연구는 아인슈타인의 예측을 다시 확인함과 동시에, 초대질량 블랙홀 주변의 자기장과 제트 형성과 관련한 복잡한 물리적 특성을 드러낸 성과”라고 밝혔다.

연구팀은 이번 관측에서 처음으로 블랙홀 고리에 연결된 제트 기저부의 방출 신호를 포착하는 데도 성공했다. 제트는 블랙홀에서 광속에 가까운 속도로 분출되는 고에너지 입자 흐름이다. 은하 진화에서 핵심적인 역할을 하며, 별 형성을 조절하고 거대한 규모에서 에너지를 분산시키는 만큼 우주 현상 이해에 필수적이다. EHT는 미국 애리조나의 키트피크와 프랑스 노에마의 신규 합류, 그린란드 전파망원경(GLT)과 제임스 클러크 맥스웰 전파망원경(JCMT)의 업그레이드로 점차 감도와 영상 선명도가 높아지고 있다. 이번 발견도 이에 따른 결과다.

이번 연구에는 한국 연구자들의 기여도 컸다. 연세대 조일제 박사(한국천문연구원)는 2018년 EHT 관측 영상화를 수행한 팀 중 하나를 이끌며 개발한 영상화 파이프라인을 2021년 관측 데이터 분석에도 적용해 영상 복원에 중요한 역할을 했다. 박종호 교수팀은 블랙홀 관측 데이터의 편광을 정밀하게 보정할 수 있는 소프트웨어를 독자적으로 개발해 이번 연구의 주요 분석 도구로 활용됐다. UNIST 김재영 교수와 이덕형 연구원은 합성 및 실제 데이터를 활용해 영상 검증과 통계 분석을 주도함으로써, 영상 복원 알고리즘의 신뢰성을 높이고 블랙홀 주변 자기장 구조 변화 해석의 정밀도를 한층 강화했다. 천문연이 운영하는 한국우주전파관측망(KVN)도 지난해부터 관측에 직접 참여해 왔다. 조일제 박사는 “EHT의 지속적인 관측과 기술적 발전은 물론, 데이터 분석 과정에서도 한국 연구진의 역할이 점점 더 중요해지고 있다”며 “이제 KVN의 관측 참여를 계기로, 국제공동연구에서 한국이 선도적인 위치로 도약할 수 있는 중요한 전환점을 맞이하고 있다”고 말했다.

EHT는 2017년을 시작으로 2018, 2021, 2022, 2024, 2025년에 M87을 관측하며 새로운 연구 성과를 발표하고 있다. 내년에는 세계 최초로 블랙홀의 단기간 변화를 관측해 동영상화하는 프로젝트를 진행할 계획이다. 블랙홀 이미지는 연간 1장 수준으로 포착해 왔으나, 내년에는 3개월간 집중 관측을 통해 2주당 1장 수준으로 포착할 예정이다. KVN도 동영상 촬영에 참여할 예정이다.

천문연 손봉원 책임연구원은 “이번 결과를 비롯한 주요 연구를 한국의 젊은 연구자들이 이끌고 있으며, 차세대 핵심 기술 개발 역시 한국이 주도하는 등 사건지평선망원경의 블랙홀 연구에서 한국은 이제 핵심 국가라고 자부한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘천문학 및 천체물리학’ 9월호에 실렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지