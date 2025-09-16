APEC 2025 기념 포항불꽃쇼, 내달 29일 영일대해수욕장서 열려

경북 포항시가 주최하고 포항문화재단이 주관하는 ‘APEC 2025 정상회의 기념 포항불꽃쇼’가 내달 29일 영일대해수욕장에서 성대히 열린다.

이 행사는 포항의 정체성이자 힘의 원천인 ‘철’의 강인함과 미래지향적이고 역동적인 도시 이미지를 테마로, 불꽃쇼와 드론쇼, SF 퍼포먼스 등 다채로운 시각적 공연이 펼쳐질 예정이다.

영일대해수욕장은 아름다운 야경과 영일대해상누각, 해양레저시설 등으로 국내외 방문객이 즐겨 찾는 명소다.

특별 행사가 열리면 체류 시간이 길어져 야간 체류형 관광 명소로 인기를 얻고 있다.

시는 APEC 정상회의 성공 개최를 위해 불꽃쇼 운영에 만전을 기한다는 방침이다.

질서 유지와 안전사고 예방을 위해 행사 운영 인력을 최대한 배치할 계획이다.

APEC 정상회의 기간인 내달 27일부터 11월 1일까지 포항을 찾는 국내외 방문객을 위해 포항스틸아트페스티벌, 해양음식문화축제, 치맥축제 등 다양한 연계 축제와 붐업 행사를 함께 개최해 포항 관광과 산업을 적극 홍보할 계획이다.

윤천수 시 관광산업과장은 "행사장 접근성과 셔틀버스 운영을 포함한 맞춤형 문화·관광 프로그램을 제공해 관광 교류를 활성화하는 한편 축제 홍보 및 참여를 통해 지역경제에 새활력을 불어넣어 도시 브랜드 가치를 높일 방침"이라고 밝혔다.

