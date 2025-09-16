李 대통령, '부산 이전' 해수부 공무원에 "정착 세심히 지원"

이재명 대통령은 올해 중 부산으로 이전할 예정인 해양수산부의 공무원과 16일 식사하며 "직원들의 안정적인 이전과 정착을 세심히 지원하겠다"고 약속했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다.



강 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "이 대통령이 각 부처에서 국정과제 및 주요 현안 업무를 담당하는 실무 공무원들과 따뜻한 오찬을 가졌다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령이 부부가 해수부에 근무하는 최수경 사무관에게 먼저 "어려움은 없느냐"고 물었고, 최 사무관이 "아이들이 학교 친구들과 헤어져 슬퍼한다"고 털어놓자 정착 지원을 약속했다고 한다.



민생회복 소비쿠폰 총괄팀장인 행정안전부 조석훈 서기관은 "소비 쿠폰으로 민생 경제와 골목상권이 살아난다는 사명감에 하루하루 기쁘게 일하고 있다"고 말해 이 대통령이 크게 웃었다고 강 대변인은 전했다.



법제처의 '불합리한 행정입법 규제 전담 태스크포스(TF)'에서 활동하는 손지민 사무관은 "새 정부의 규제 개혁 의지에 공감한다"고 했고, 입사 2년 차인 농림축산식품부 김하경 사무관은 "K푸드에 스토리를 넣어 판매 활로를 넓히고 싶다"는 포부를 밝혔다고 한다.



강 대변인은 이 대통령이 "공직자의 1시간은 5천200만 시간과 같다. 특히 현장의 목소리를 직접 듣는 젊은 직원들의 역할이 매우 중요하다"며 참석자들을 격려했다고 밝혔다.



이밖에 '올해의 근로감독관' 출신인 고용노동부 주무관, 공공갈등 조정을 전담하는 국민권익위원회 사무관, 최근 강릉 가뭄 현장지원반으로 활동한 소방청 소방경 등 서로 다른 기관에서 근무하는 공무원 12명이 오찬에 참석했다.

<연합>

