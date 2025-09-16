감사원, ‘운영쇄신 TF’ 출범…“대내외 비판 돌아볼 것”

감사원은 16일 “그간 제기됐던 대내외 비판과 문제제기를 스스로 돌아보고 바로잡기 위한 감사원 운영쇄신 태스크포스(TF)를 출범했다”고 밝혔다.

정상우 감사원 신임 사무총장이 10일 서울 종로구 감사원에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 감사원 제공

감사원은 “해당 TF의 주요임무는 언론·국회 등에서 지속적으로 비판받아 온 감사사항뿐 아니라 감사운영 전반을 점검해 원 운영을 쇄신하고자 하는 것”이라고 설명했다. 그러면서 “안정적인 원 운영을 위해 가능한 한 신속히 (쇄신 작업을) 마무리할 예정”이라고 했다.

감사원은 “특히 이번 TF 기간에는 외부에서 문제 제기돼 온 사항뿐 아니라 내부 직원의 다양한 의견을 수렴하고자 익명성이 보장된 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 원 운영 전반에 대한 직원들의 솔직한 의견을 청취해 TF 활동에 반영할 예정”이라고 했다.

감사원 정상우 신임 사무총장은 10일 취임사를 통해 “정상화 TF를 구성해 지난 정부에서 잘못된 감사 운영상 문제점을 규명하고, 잘못된 행위는 반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

