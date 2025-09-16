[단독] 韓, ICT 학사 10명 중 1.8명만 석·박사… 떠나는 인재들 [심층기획-AI 강국으로, 국민인식은]

글로벌 인공지능(AI) 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 미국이 압도적인 선두를 달리고, 중국이 그 뒤를 추격하고 있는 글로벌 AI 경쟁에서 한국이나 일본, 유럽 국가들은 더욱 뒤처지는 모양새다.



세계적인 관점에서 한국의 AI 역량은 인프라 측면에선 높게 평가되면서도 혁신성은 낮은 점수를 받는 게 현실이다. 특히 세계 AI 연구기관들은 한국의 AI 산업에서 가장 크게 우려되는 점으로 고급 인력 유출을 꼽았다. AI 기술은 하나의 산업이 아닌 국가의 경제와 안보, 미래 등 전 분야를 망라한다는 점에서 국내 AI 역량 강화는 새 정부의 필수 과제다.

◆한국의 AI 연구 성과 점유율 ‘3.2%’



16일 세계일보가 입수한 경제협력개발기구(OECD) 산하 AI 정책 관측소의 ‘AI 전환과 새로운 격차 보고서’에 따르면 올해 6월 기준 전 세계 AI 관련 논문 및 출판 중 각국이 차지하는 비중을 비교한 결과 중국이 36.1%로 가장 높게 나타났다. 중국은 2021년 글로벌 AI 관련 연구 성과 점유율을 31.5%에서 4.6%포인트 올리는 등 꾸준히 상승세다.



미국은 13.4%였다. 2021년 17.8%에서 소폭 감소하긴 했으나 여전히 영향력 측면에서 AI 기술을 선도하고 있다. 반면 한국의 AI 연구 성과 점유율은 올해 6월 기준 3.2%로, 이웃국가인 일본(2.1%)보다 많았지만 선두주자와 큰 격차를 보였다.

연구기관별로 봐도 한국의 AI 연구 성과는 다소 아쉬운 상황이다. 지난해 AI 관련 출판을 가장 많이 한 연구기관은 안나대(인도·6706건), 중국과학원(중국·5435건), 네루공대(인도·4455건), 칭화대(중국·3048건), 하버드대(미국·1404건), 스탠퍼드대(미국·1158건) 등으로 집계됐다. 같은 해 한국은 서울대가 867건으로 제일 많았고, 연세대(692건), 고려대(687건), 카이스트(647건) 순으로 나타났다.



AI 연구량뿐 아니라 AI 연구의 국제적인 영향력 측면에서도 상위권 국가보다 부족하다는 지적이 나오고 있다.



◆최고급 AI 인력 해외 유출 ‘가속화’



한국의 AI 역량이 미국과 중국 등 상위권 국가에 비해 떨어지는 원인은 여러 가지가 제시되지만 공통으로 AI에 특화된 인재를 확보하는 데 문제가 있다는 분석이다. 전 세계적으로 빠르게 진행되는 AI 산업의 성장 속도를 고려할 때 한국의 AI 인재 공급이 조만간 수요를 따라가지 못할 것이라는 우려다.



세계일보가 확보한 스탠퍼드대 산하 인공지능연구소(HAI)의 ‘2025 AI 지수 보고서’를 보면 정보통신기술(ICT) 분야 근로자 중 AI 역량을 갖춘 근로자 비율을 의미하는 ‘AI 인재 집중도’ 지표에서 한국은 1.06%로 OECD 국가 중 중간 수준에 머물렀다. 최상위 국가인 이스라엘(1.98%)이나 싱가포르(1.64%)와 차이가 컸다.

한국의 최고급 AI 인재들이 해외 빅테크 기업이나 연구기관으로 빠르게 유출되는 현상이 관찰된다는 점도 지적됐다. 한국은 학사 과정에서 많은 공학 인력을 배출하는 등 미국, 중국, 인도 못지않은 잠재력을 가지고 있지만 이를 ‘최고 수준’으로 육성하고 유지하는 데는 부족하다는 진단이다.



일례로 한국의 2022년 AI, 로봇, 빅데이터 등 첨단정보통신(뉴 ICT) 분야 학사 학위 취득자 수는 1만9603명으로 인구 대비 최상위였지만, 같은 해 석사와 박사 학위 취득자 수는 각각 2910명, 617명으로 급감했다. 한 해 뉴 ICT 박사 학위 취득자 수가 2759명인 미국의 22.3%에 불과하다. 영국(1156명), 독일(1008명)과 비교해도 아쉬운 부분이다. 세계적인 AI 연구자 유치와 국내 인재 유출 방지를 위한 정책 보완이 필요한 실정이다.

◆대기업 중심의 AI… 스타트업 강화 필요



한국 대기업의 AI 역량은 우수하다는 평이 많지만, 스타트업을 포함한 중소기업 역량은 부족하다는 지적도 주목해야 할 부분이다.



2023년 기준 한국의 산업용 AI 로봇 도입 현황은 3만1400대로 세계 4위로 나타났다. 이는 한국 산업에서 제조업이 차지하는 비중이 높은 데다 대기업을 중심으로 생산 현장에 적극 AI를 도입한 결과로 풀이된다. HAI 보고서가 꼽은 지난해 국가별 주목할 만한 AI 모델도 한국은 대기업 LG AI연구원이 개발한 ‘엑사원(EXAONE)’ 1개뿐이었다.



2023년 기준 한국 대기업의 AI 사용률은 약 39%로 OECD 평균(13.9%)의 약 세 배에 이른다. 반면 스타트업을 포함한 중소기업의 AI 사용률은 12%로 OECD 평균보다 낮았다.

한국 중소기업의 낮은 AI 잠재력은 스타트업 생태계와 벤처투자 측면에서 민간 주도의 대규모 투자로 이어지지 않기 때문이라는 지적이다. 지난해 한국의 민간 분야 AI 투자 규모는 1억3300만달러(약 1844억원)로 집계됐다. 인구·경제 대국인 미국(109억800만달러)과 중국(9억2900만달러)은 굳이 비교하지 않더라도, 인구가 1000만명이 되지 않은 이스라엘의 투자 규모가 한국보다 많은 1억3600만달러(약 1885억원)인 점을 고려하면 분명 미흡한 수준이다.



한국이 글로벌 AI 강국으로 올라서기 위해선 기초연구 및 혁신기술 개발과 인재 유치, 스타트업을 중심으로 한 AI 생태계 강화, 투자 활성화 등이 필수적이다. 이를 위한 방안으로 민·관이 협력해 △AI 연구자에 대한 지원 확대 △국제 연구 협력 강화 △규제 완화 △민간 투자 활성화를 통한 스타트업 생태계 강화 △AI 교육 확대 △해외 석학 및 전문가 유치 정책 등이 꼽히고 있다.



‘딥러닝’의 창시자로 알려진 요슈아 벤지오 캐나다 몬트리올대 교수는 “기초연구에 대한 지속적인 투자와 국제협력이 한국 AI의 약점을 메울 열쇠”라며 “한국이 갖춘 산업 인프라나 교육열 등 강점을 최대한 살리면서도 창의적인 연구문화나 개방적인 생태계 등을 보완할 필요가 있다”고 말했다.

세계일보 ·공공의창 공동기획 공공의창은 2016년 문을 연 비영리 공공조사 네트워크다. 리얼미터·리서치뷰·우리리서치·조원씨앤아이·코리아스픽스·한국사회여론연구소·서던포스트·시그널앤펄스·디오피니언·소상공인연구소·지방자치데이터연구소 11개 여론조사 및 데이터 분석 기관이 우리 사회를 투명하게 반영하고 공동체에 보탬이 되는 조사가 필요하다는 뜻을 모아 출범시켰다. 정부나 기업의 의뢰를 받지 않고, 매달 ‘의뢰자 없는’ 조사와 분석을 하고 있다.

