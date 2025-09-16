野 “美, 韓공장 콕 집어 구금”… 국조 요구서 제출

국회 대정부질문 이틀차인 16일 여야는 미 조지아주 한국인 구금사건, 한·미 관세 협상 후속 협의 등을 놓고 대립각을 세웠다. 더불어민주당은 외교·안보 정상화를 부각한 반면 국민의힘은 미국 조지아주 합작공장에서 구금됐던 직원들이 석방·귀국하는 과정에서 불거진 한·미 외교라인 이견과 지연되는 관세 협상 확정 등을 지적했다.

조현 외교부 장관이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 외교·통일·안보에 관한 대정부질문에서 질의에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

더불어민주당은 외교·안보 정상화를 부각한 질의를 이어갔다. 민주당 이인영 의원은 구금자들에게 불법체류 기록이 확실히 안 남는지, 적법한 비자를 보유했음에도 추방된 사례는 없는지 질의했다. 조현 외교부 장관은 이번 사건과 관련 “미국이 변했다”며 “과거 많은 동맹·우방국과 상당히 좋은 협력을 해오던 그런 미국이 아니라는 걸 요즘 실감하고 있다”고 말했다. 조 장관은 이어 “억류됐던 모든 이를 직접 또는 기업을 통해 전수조사할 계획”이라며 “한·일에 부당한 차별대우를 한다는 지적은 사실이 아니다”라고 말했다. 조 장관은 “비자 문제는 확실히 강구하겠다”며 “크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관도 신속한 해결방안 마련하기로 약속했고, 사과도 여러 번 했다”고 전했다.



국민의힘은 미국에 구금됐던 인원이 석방·귀국하는 과정에서 불거진 한·미 외교라인 이견과 지연되는 관세협상 확정 등을 지적했다. 이날 국민의힘은 미 조지아주 한국인 구금사건과 관세협상과 관련한 국정조사 요구서도 제출했다.



국민의힘 배준영 의원은 “미국에는 일본과 유럽연합(EU) 공장이 많은데, (관세) 협상 중인 우리나라 공장만 콕 집어서 대규모 체포를 했다”며 “이번에 대한민국이 미국에 투자하기로 한 돈이 3500억달러, 486조원으로 국내총생산(GDP)의 19.6%나 되는데 너무 많은 금액으로 합의해준 거 아니냐”고 목소리를 높였다. 김민석 국무총리는 “우리에게도 장기적으로 도움이 되는 액수라고 생각하면 긍정적이고 의미 있는 액수라고 볼 수 있고, 일방적으로 줘야 되는 액수라고 생각하면 과한 액수”라며 “보기에 따라서, 내용을 정하기에 따라서 다르기 때문에 협상이 진행 중인 것”이라고 답했다. 김 총리는 배 의원이 “3500억달러의 대미 투자에 대해 국회 비준이나 동의가 필요하나고 보나”고 묻자 “일률적으로 말하기는 어렵지만 재정적 부담을 지는 사안이라면 국회의 동의를 요청하고 과정을 밟아야 한다”고 답했다.

