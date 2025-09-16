‘좌파와 전쟁’ 트럼프 “멤피스에 군 투입”

‘범죄 척결’을 빌미로 로스앤젤레스(LA), 워싱턴에 군을 투입했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번엔 또 다른 민주당 우세지역인 테네시주 멤피스에 군과 연방 요원을 투입하기로 했다. 트럼프 행정부가 극우 청년운동가 찰리 커크 암살 사건을 진영 갈등으로 몰아가면서 진보 진영을 향해 공세를 드높이는 모양새다.

15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 워싱턴 백악관 집무실에서 ‘멤피스 안전 태스크포스 구성’을 지시하는 대통령 각서에 서명한 후 들어 보이고 있다. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 워싱턴 백악관 집무실에서 “멤피스의 심각한 범죄 문제를 해결하기 위해 주방위군을 투입하겠다”며 ‘멤피스 안전 태스크포스 구성’을 지시하는 대통령 각서에 서명했다. 그는 군대 외에도 연방수사국(FBI), 주류·담배·총포담당국(ATF), 마약단속국(DEA), 이민세관단속국(ICE), 국토안보수사국(HSI) 등 연방 기관 및 기구가 이에 참여할 예정이라고 말했다. 대대적인 범죄 척결 및 불법 이민자 단속 작전을 예고한 것이다.



트럼프 대통령이 집권 2기 출범(1월20일) 이후 주방위군을 미국 내 도시에 배치하는 것은 LA와 워싱턴에 이어 3번째인데, 모두 민주당 시장이 재직한 곳이라는 점에서 진보 진영을 향한 공세라는 지적이 이어지고 있다. 트럼프 대통령은 멤피스에 이어 주방위군을 투입할 도시로 시카고를 거론했다. 시카고 역시 민주당 소속 브랜던 존슨 시장이 재직하고 있으며, 버락 오바마 전 대통령의 ‘정치적 고향’으로 여겨지는 곳이다.



같은 날 J D 밴스 부통령은 피살된 커크를 대신해 고인이 생전에 맡았던 팟캐스트 방송을 백악관에서 직접 진행했다. 현직 미국 부통령이 민간인의 죽음을 기리며 쇼 진행자로 직접 나선 것은 공화당과 우파 진영에 자리 잡은 커크의 영향력이 그만큼 컸다는 것으로 풀이된다. 밴스 부통령은 방송에서 “양쪽 모두의 문제가 아니다. 한쪽(좌파)의 문제는 훨씬 더 크고 악의적이며, 그것은 알려져야 할 진실”이라며 좌파 진영을 겨냥해 비판을 이어갔다. 커크 살해 용의자인 타일러 로빈슨은 지난 12일 체포됐으나 범행 동기 등은 여전히 확인되지 않은 상태다.

