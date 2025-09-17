서울 유휴부지 활용 주택공급 빨라진다

정부가 9·7 부동산 대책에서 제시한 서울 도봉구 성균관대 야구장 등 유휴부지에 2027년부터 아파트 건설이 본격화한다.

국토교통부는 16일 발표한 ‘주택 공급 확대 방안 추가 설명’을 통해 “성대 운동장, 위례업무용지는 2027년 착공, 한국교육개발원·강서구 공공청사는 2028년 착공을 목표로 토지 매입 등을 추진할 계획”이라며 “사업 추진 과정에서 지자체와 지역 주민들의 의견을 수렴·반영해 이견을 적극 해소하는 등 속도감 있게 추진할 것”이라고 밝혔다.

국토교통부. 뉴시스

정부는 성균관대 야구장 유휴부지를 활용해 1800가구를 공급한다. 또 송파구 위례신도시 업무시설 부지로 1000가구, 서초구 한국교육개발 부지로 700가구, 강서구청 가양동 별관과 강서구의회·보건소 등 공공청사를 활용해 558가구를 공급할 예정이다.

국토부는 “이번 대책에 포함된 곳은 신속한 주택 공급을 위해 지자체와 관계기관 등과 의견 조율을 통해 상당 부분 협의를 진행한 곳”이라며 관할 자치구나 주민 반대로 차질이 발생할 가능성이 작다고 설명했다.

국토부는 한국토지주택공사(LH)가 공공택지에서 직접 시행을 맡고 건설사에 시공을 맡기는 ‘도급형 민간참여사업’에 대한 여러 우려에 관해서도 해명했다. 국토부는 낮은 공사비 책정으로 주택 품질이 떨어질 가능성에 대해서는 “준공일까지 물가변동 등 원가 상승 요인을 반영해 공사비 조정이 가능하도록 2023년 제도를 개선했다”며 “앞으로도 업계 의견을 들어가며 적정 수준의 공사비가 책정되도록 노력하겠다”고 국토부는 설명했다.

국토부는 도심 공공주택 복합사업과 관련해선 “9·7 대책에 포함된 용적률 상향 등 추가 인센티브, 통합심의 확대 등 절차개선, 일몰 폐지, 공공역량확충 등을 통해 사업 추진동력을 더욱 확보함으로써 임기 내 수도권 5만호 착공도 달성 가능할 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지