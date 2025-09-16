美 금리인하 임박… 국제금값·코스피 천장 뚫었다

미국 금리인하가 임박했다는 기대감에 금값이 온스당 3600달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 간밤 국제 금값 상승폭은 1979년 ‘오일 쇼크’ 이후 최대폭을 기록했다. 코스피는 유동성 확대를 기대하는 외국인 투자자들이 1조원어치 이상을 사들이며 5거래일 연속 최고치를 경신했다. 그 영향으로 원·달러 환율은 한 달여 만에 처음으로 1370원대로 내려왔다.

골드바 ‘불티’ 16일 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바 제품을 소개하고 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정을 앞두고 국제 금값은 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 투자자들은 미 연준이 17일(현지시간) 기준금리를 현 4.25∼4.50%에서 최소 0.25%포인트 내릴 것으로 기대하고 있다. 남정탁 기자

16일 금융권에 따르면 15일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 금 선물 종가는 트로이온스(31.1g·이하 온스)당 3682.2달러로, 전 거래일보다 32.8달러(0.9%) 오르며 사상 최고치 기록을 경신했다. 월스트리트저널에 따르면 금값은 올해 들어 38.8% 치솟으며 1979년 중동발 오일 쇼크로 전 세계가 인플레이션을 겪었던 때보다 더 가파르게 상승했다.



금값 상승은 미국의 금리 인하 사이클이 시작될 것이라는 기대감 때문이다. 금리가 떨어지면 시장에 돈이 더 많이 풀려 화폐가치가 하락하기 때문에 이를 방어하기 위해 금 등 실물자산에 대한 선호가 강해진다. 아울러 미국 관세 정책으로 인한 대외 불확실성에 안전자산인 금 선호도가 오른 점도 금값 랠리의 배경이 됐다.



국내 금 투자 열기도 덩달아 뜨겁다. 국내 5대 시중은행(국민·신한·하나·우리·농협) 골드바 판매량은 이달 1~11일 373억1700만원을 기록, 이미 지난달 한 달치(373억7500만원) 판매액에 육박했다. 국민·신한·우리은행 골드뱅킹 잔액은 지난 1월 말 기준 8353억원에서 지난 11일 기준 1조2367억원까지 늘었다. 이날 국제 금값이 최고치를 경신했다는 소식에 한국금거래소 홈페이지는 한때 대기인원이 7000여명을 돌파하며 접속이 어려웠다.

미국발 훈풍을 탄 코스피는 외국인 매수세에 힘입어 이날 5거래일 연속 역대 최고치를 경신했다. 11거래일 연속 상승이기도 하다. 코스피는 이날 3421.13으로 출발해 전장보다 42.31(1.24%) 오른 3449.62에 장을 마쳤다. 한때 장중 3452.5를 찍으며 전날 역대 장중 최고점(3420.23)을 넘어섰다.



이날 시가총액 상위 종목들은 대부분 상승 마감했다. 시총 1위인 삼성전자는 전날 대비 3.79%(2900원) 오른 7만9400원을 기록해 ‘8만전자’까지 600원을 남겼다. 2위 SK하이닉스는 5.14% 오른 34만8000원에 마감했다. 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티는 각각 5.58%, 7.65% 상승했고 코오롱모빌리티그룹 주가는 4거래일 연속 상한가로 장을 마쳤다.



이날 코스피에서도 외국인이 1조원어치를 넘게 사들이고 기관도 약 2000억원어치를 순매수했다. 금리 인하기에 접어들었단 확신을 바탕으로 한국뿐 아니라 미국, 일본 등 주요국 증시도 최고가 행진을 이어가는 중이다.

외국인 매수세에 힘입어 원·달러 환율은 전장 대비 10.1원 내린 1378.9원으로 내려왔다. 환율이 장중 1370원대로 내려간 건 지난달 14일(1378.3원) 이후 한 달여 만이다.



다만 이날 국내 개인 투자자들은 1조2000억원어치를 순매도하며 차익실현에 나섰다. 증시가 과열됐다고 본 단기 투자자들이 인버스 ETF 등에 ‘역베팅’하기도 했다.



국내 증시 활황에 지난 7월 시중 통화량(M2)은 4개월 연속 증가세를 이어가며 역대 최대인 4344조3000억원으로 불어났다. 주식형 증권이 15조3000억원 늘며 통화량 확대를 견인했다.

