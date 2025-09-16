대구 달서 용산역 테마파크, 10월 재개장…‘복합 레저공간’ 탈바꿈

대구교통공사는 도시철도 2호선 용산역에 조성한 '달서 용산역 테마파크'를 10월 재개장한다고 16일 밝혔다.

용산역 야외광장에 설치한 테마파크는 청소년 모험시설로 하이로프 38개 코스, 클라이밍 6개 코스를 갖추고 있다.

내달 재개장하는 달서 용산역 테마파크 야외 공간에 놀이시설을 설치하고 있다. 대구교통공사 제공

지역 청소년과 주민들에게 새로운 여가 체험 공간을 제공하기 위해 공사가 부지를 제공하고, 달서구가 구비 10억원을 들여 조성해 지난 3월 문을 열었다. 하지만 경기침체와 소규모 시설의 한계 등으로 이용객 유치에 어려움을 겪다 개장 두 달 만에 운영을 중단했다.

이에 공사는 테마파크 규모 확장과 시설 보강 등 사업성 개선 방안을 마련해 새 운영 업체와의 계약을 체결했다. 야외 공간에 하이로프, 클라이밍장과 별도로 미니바이킹, 미니열차 등 13종의 놀이시설을 추가 설치하는 등 더 다채로운 즐길 거리를 제공하는 공간으로 발전시킬 예정이다.

또한 장기간 활용하지 못하고 있던 용산역 전시장과 대합실 유휴공간에는 스크린파크 골프, 피클볼 등 체육시설과 함께 판매시설을 조성해 청소년뿐 아니라 모든 세대가 같이 즐길 수 있는 복합 레저 공간으로 재탄생시킬 계획이다. 테마파크 야외시설은 다음 달 재운영을 목표로 놀이시설 추가 설치 작업을 진행하고 있다.

김기혁 공사 사장은 “운영 중단 사태를 전화위복의 계기로 삼아 달서 용산역 테마파크를 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 지역의 대표 레저공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

