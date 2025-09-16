‘사임 표명’ 日이시바 “이달 하순 유엔 총회 참석 후 방한 예정”

일본의 집권 여당 자민당 간부가 16일 이시바시게루 일본 총리가 이달 하순 유엔 총회 참석 후 한국을 방문할 예정이라고 말했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난달 23일(현지시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 소인수 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 공동취재

교도통신에 따르면 이시바 총리는 이날 자민당 간부회의에서 “내주 제반 사정이 허락되면 (유엔 총회에) 참석하고 싶다”고 말했다고 모리야마 히로시 간사장이 간부회의 뒤 기자회견에서 밝혔다.

이와 관련해 사카모토 데쓰시 국회대책위원장도 이시바 총리가 방미 후 한국을 찾을 예정이라며 “한일 관계는 매우 중요하다”고 말했다. 다만 이와야 다케시 외무상은 이날 정례 기자회견에서 질문을 받고 "구체적인 방한 일정 등은 아직 결정되지 않았다"고 말했다.

그러면서 “한일 양국 간에는 긴밀한 의사소통이 이뤄지고 있고 매우 양호한 기조가 유지되고 있다”며 “셔틀 외교가 행해지는 것은 매우 유의미한 일이라고 생각한다”고 덧붙였다.

앞서 지난 12일 일본 후지뉴스네트워크(FNN) 등 현지 언론은 사임 의사를 밝힌 이시바 총리가 9월 30일부터 이틀간 방한해 지방 도시에서 이재명 대통령과 회담하는 것을 조율 중이라고 보도한 바 있다.

지난달 23∼24일 방일한 이재명 대통령 제안에 화답하면서 양국 간 정상 외교를이어가려는 취지인 것으로 보인다. 이 대통령은 방일 당시 “셔틀외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착되기를 바란다”며 “서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵀으면 좋겠다”고 제안했다.

오는 23일부터 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 일반 토의의 최근 잠정 연설자 명단에는 이시바 총리의 연설 일자가 26일로 잡힌 바 있다.

