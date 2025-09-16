[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 17일 (수요일)

쥐

96년생 떠오른 영감을 열정적으로 파고들어라.

84년생 목표달성을 위한 노력은 가상하다.

72년생 목표지점을 향해 곧장 달려가야 좋다.

60년생 자기 방식대로 밀고 나가지 말라.

48년생 일도 당차게 나서면 어렵지 않다.

36년생 아름다운 꽃이 피어오르는 분위기다.

소

97년생 변화는 과감히 수용해야 업그레이드된다.

85년생 인간적인 교류가 밑바탕이 되어야 한다.

73년생 혼자 돌출행동을 한다면 이목이 집중된다.

61년생 일이 해결되니 마음도 편하다.

49년생 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다.

37년생 늘 해오던 대로만 하면 별 탈 없다.

범

98년생 어중간한 태도는 지양하고 분명히 대처하라.

86년생 동문서답하는 사람 때문에 답답하다.

74년생 경계심을 버리고 현실을 인정하라.

62년생 분위기에 휩쓸리지 않도록 하라.

50년생 실수를 감수하고 전진하면 길하다.

38년생 몸이 허하니 혼자 있는 시간을 줄여라.

토끼

99년생 금전 지출이 많아지나 곧바로 회복될 운.

87년생 흉물스러운 것도 담담하게 대하라.

75년생 감당할 수 있는 만큼만 맡아라.

63년생 소문만 무성한 일에 관심두지 마라.

51년생 언행이 일치하면 좋은 운을 불러온다.

39년생 남아일언 중천금의 의미를 생각해 보자.

용

00년생 건강에 적신호를 관찰하자.

88년생 방심은 금물 경쟁자에게 추월 당하기 쉽다.

76년생 인연이라면 분명히 다시 만날 것이다.

64년생 사회적인 입지를 단단하게 굳혀야 한다.

52년생 길면 잘라내면 되지만 짧은 것은 힘들다.

40년생 속에다 오래두면 병이 생길 수 있다.

28년생 작은 문제를 방치하다가 크게 후회한다.

뱀

01년생 연인간에 갈등이 생기니 양보하라.

89년생 도움이란 받는 것보다 주는 것이 소중하다.

77년생 모자란 부분이 있다면 도움을 청하라.

65년생 자진해서 하지만 해결하기가 쉬지않다.

53년생 음식을 앞에 두고 시선만 살피지 말라.

41년생 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요는 무리다.

29년생 새롭게 재무장하고 도전하는 시기다.

말

02년생 전문직에 큰 발전이 온다.

90년생 자신의 생각을 관철시켜야할 시점이다.

78년생 행동이 느리면 그만큼 자기손해다.

66년생 어렵사리 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다.

54년생 자신감도 지나치면 해가되니 겸손해라.

42년생 건강만큼 중요한 것이 없음을 인식하라.

30년생 조바심을 가지지 않아도 행운은 온다.

양

03년생 자영 사업자는 매출이 약하다.

91년생 평상시보다 발걸음을 천천히 내딛어라.

79년생 능력 이상의 결과를 얻는 운이다.

67년생 결단을 내리기 전 조언을 구하라.

55년생 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것이다.

43년생 자기관리를 잘해야 일에 유지될 수 있다.

31년생 내 뜻대로 슬슬 풀려 나갈 운이다.

원숭이

04년생 고집으로 귀한 것을 잃어버린다.

92년생 자신의 생각을 적극적으로 표현하라.

80년생 돌아가는 길이 멀더라도 가치가 있다.

68년생 가까운 사람과의 인간관계를 유지하라.

56년생 적임자를 없어 심신이 피곤해진다.

44년생 일을 성취하려면 진솔한 대인관계가 좋다.

32년생 처세술이 필요하고 타이밍을 맞춰라.

닭

05년생 아파트 토지 부동산 매매는 길사가 있다.

93년생 힘든 쉬운 일과 힘든 일을 잘 구분하라.

81년생 상대의 취향을 파악한 후에 손을 내밀어라.

69년생 기본기가 단단하면 저력을 발휘할 수 있다.

57년생 냉정한 눈으로 바라보고 판단해라.

45년생 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다.

33년생 밝고 긍정적으로 대하면 도움이 온다.

개

06년생 아랫사람을 챙기는 일에 신경 써라.

94년생 유리한 입장에서 생각하지 말라.

82년생 상대방이 인정하지 않아 힘든 국면이다.

70년생 강박관념에 벗어나 자신의 세계를 추구하라.

58년생 계획이 좋아도 실천하지 않는다면 백해무익.

46년생 집안이 소란하면 밖으로 나가지 마라.

34년생 해결할 수 없는 일이면 미련 없이 놓아라.

돼지

95년생 사업이 쇠퇴기라면 변화를 꾀하라.

83년생 힘든 고비가 두렵지 않다면 크게 성장한다.

71년생 똑같은 말도 표현에 따라서 감정이 다르다.

59년생 힘들다고 이야기하는 것이 유리하다.

47년생 눈에 보이는 것에 관심을 기울일 때이다.

35년생 변화를 두려워 할 필요 없다.

