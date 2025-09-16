해커 'SKT 고객정보 유출' 주장에 과기부·KISA 조사

과학기술정보통신부는 한 해커 집단의 SK텔레콤[017670] 고객 정보 탈취·판매 주장과 관련해 현장 점검 등 조사에 착수했다고 16일 밝혔다.



과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 이날 '스캐터드 랩서스$'(Scattered Lapsus$)라는 국제 해킹조직이 SKT 이용자 데이터를 탈취해 판매하고 있다는 주장을 확인하고 SKT에 관련 자료 제출을 요구하는 등 사실 파악에 착수했다.

과기정통부 관계자는 "최근 늘어나는 사이버 침해 사고로 국민 불안이 가중되고 있다"며 "해커 주장에 대해 신속하게 사실관계를 확인하고 결과를 국민에게 투명하게 공개하겠다"고 말했다.



'스캐터드 랩서스$'는 전날 텔레그램 채널에서 SK텔레콤 고객 데이터 100GB(기가바이트) 분량의 샘플을 1만달러(약 1천386만원)에 판매하겠다는 글을 올렸다.



이 조직은 해당 데이터에 고객 ID, 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 생년월일, 가입일 등 민감한 정보가 포함돼 있다고 주장했다.



이에 SK텔레콤은 "해커가 다크웹(텔레그램)에 올린 샘플데이터, 웹사이트 캡처 화면, FTP 화면 등을 분석한 결과 당사에 존재하지 않는 웹사이트를 올린 것을 비롯해 모든 내용이 사실이 아닌 것으로 확인됐다"며 경찰에 수사를 의뢰했다고 반박했다.

