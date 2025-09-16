"인형·사탕 사줄게" 미성년자 유인미수 사건 잇달아 적발

인형이나 사탕을 사주겠다는 말로 나이 어린 학생들에게 접근한 남성들이 잇달아 경찰에 적발됐다.



경기 화성서부경찰서는 미성년자 유인미수 혐의로 A씨를 형사 입건했다고 16일 밝혔다.

A씨는 지난 15일 오후 1시 30분께 화성시 향남읍 한 초등학교 부근에서 수업을 마치고 귀가하던 초등학교 저학년 여학생 3명에게 접근해 "인형을 사주겠다"고 말한 혐의를 받고 있다.



A씨는 아이들이 거절 의사를 밝히자 발길을 돌린 것으로 전해졌다.



이들 학생은 귀가해 부모에게 이런 사실을 알렸고, 이후 경찰에 신고가 접수됐다.



경찰은 피해 진술을 청취한 뒤 A씨의 신원을 특정해 경찰서로 임의동행했다.



A씨는 경찰에서 "아이들과 놀이터에서 함께 놀려고 했다"는 취지로 진술했다.



경찰은 A씨를 정식으로 입건하고, 자세한 경위를 조사하고 있다.



수원팔달경찰서도 미성년자 유인미수 혐의로 20대 네팔인 B씨를 구속해 조사 중이다.



B씨는 지난 13일 오후 7시 40분께 수원역 인근 로데오거리에서 남자 중학생 2명에게 "사탕을 사주겠다"며 다가간 혐의를 받고 있다.



신고를 받고 출동한 경찰은 B씨의 신원 확인 과정에서 그가 불법 체류자라는 사실을 파악해 현행범으로 체포했다.



B씨는 "술에 취한 상태였다"고 진술했다.



경찰은 최근 유괴 시도 사건 등이 잇따르고 있는 데다 B씨가 불법체류자인 점 등을 고려해 구속영장을 신청했다.



전날 법원으로부터 B씨의 구속영장을 발부받은 경찰은 남은 조사를 이어가고 있다.

