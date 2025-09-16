국힘, 의총서 장외투쟁 논의…"李대통령 탄핵까지 법적 검토"

국민의힘은 16일 열린 의원총회에서 장외투쟁 등을 포함한 대여 투쟁 방안에 대해 논의했다. 최근 대통령실의 조희대 대법원장 관련 발언 등을 포함해 이재명 대통령의 탄핵소추안을 발의하기 위한 법적 검토에도 착수했다는 입장이다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "지금 더불어민주당의 일방 독주·독재에 대한 많은 의원들의 규탄이 있었다"고 말했다.

박 수석대변인은 "앞으로 국민의힘 대외 투쟁 방안과 관련해 더 이상 국회 담벼락 안이 아니라 장외에 가서 강력하게 투쟁하면 좋겠다는 의원들의 말이 있었다"며 "구체적인 장외 투쟁 시기와 방법은 논의된 바 없다"고 했다.

이어 "이재명 대통령과 민주당이 생각하는, 헌법이 보장하는 사법 독립성을 파괴하려는 어떤 시도도 묵과하지 않겠다는 의원들의 단호한 결의가 있었다"며 "지도부와 논의를 거쳐 가까운 시일 내에 투쟁의 형태와 방식을 국민께 말하겠다"고 했다.

장외투쟁에 반대하는 의견도 있었는지에 대해서는 "장외로 나가면 안 된다는 의견보다는 국회 안에서 많은 인원을 모아 집회해야 한다는 목소리도 있었다"고 답했다.

또한 "구체적으로 (장외투쟁 찬성) 비율을 말할 수는 없다"며 "다만 두 차례에 걸쳐 국회 안에서 많은 당원과 국민이 목소리를 냈고 이제 담벼락을 넘어 장외에서 전달하자는 말이 있었다"고 부연했다.

'표결 절차는 없었나'라고 재차 물으니 "그런 절차는 없었다"면서도 "더 강하게 표현하면 어떤 의원은 '이제 국회가 단두대 위에 서 있다'고 표현하는 의원도 있었다. 그만큼 국민의힘 의원들이 느끼는 이재명 정부의 탄압과 압박이 심하다"고 했다.

이 대통령의 재판 재개 탄원서 제출 계획과 관련해서는 "가능한 모든 법적 수단을 강구하고 있고 재판 재개를 포함해, 어제 강유정 대통령실 대변인의 발언을 포함해 이 대통령의 탄핵까지 법적으로 고려하고 있다"며 "입법 절차를 진행하기 위한 작업에 착수했다"고 말했다.

이는 강 대변인의 조 대법원장 관련 발언을 겨냥한 것으로 보인다. 강 대변인은 전날 브리핑에서 여당의 조 대법원장 사퇴 주장에 대해 "시대적·국민적 요구가 있다면 '임명된 권한'으로서 그 개연성과 이유를 돌이켜봐야 할 필요가 있지 않느냐는 점에 아주 원칙적으로 공감하고 있다"고 했다.

이와 관련해 박 수석대변인은 "헌법이 보장하고 있는 삼권분립과 대통령의 정치적 중립성에 관한 중대 사안"이라며 "이런 발언을 포함해 이 대통령의 헌법 위법 여부에 대해 법적 검토를 하겠다"고 했다.

우상호 정무수석이 '대통령실은 조 대법원장 거취를 논의한 바 없다'고 선을 그은 데 대해서는 "강 대변인의 발언을 여러 차례 뜯어봤는데 그 발언이 잘못됐거나 오독됐다고 생각하지 않는다"며 "꼬리 자르기 식으로 넘어가서는 안 된다는 게 국민의힘의 공식 입장"이라고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지