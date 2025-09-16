대구서 초등생 태운 전세버스 등 4중 추돌…12명 경상

대구에서 현장학습을 위해 초등학생을 태우고 가던 전세버스와 통근버스, 승용차가 잇따라 추돌했다. 이 사고로 초등학생 12명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다.

16일 경찰 등에 따르면 이날 오전 8시 50분 대구 서구 이현동 신천대로 상행선 서대구IC 인근 지점에서 초등학생들을 태운 전세버스 2대와 통근버스, 승용차 등 차량 4대가 추돌하는 사고가 났다. 소방 당국은 장비 10대와 인력 33명을 투입해 사고 차량에서 초등학생을 구조했다.

소방당국이 신천대로 상행선 서대구IC 부근에서 발생한 교통사고를 수습하고 있다. 대구소방안전본부 제공

이 사고로 초등생 12명이 경미한 부상을 입고 병원으로 이송된 것으로 파악됐다. 초등생들은 이날 현장학습을 가기 위해 버스를 타고 이동 중에 사고를 당한 것으로 확인됐다. 차량 4대에 탑승한 인원은 총 75명으로 파악됐다.

사고는 통근버스가 알 수 없는 이유로 멈춰 서며, 승용차 1대와 초등생을 태운 관광버스 2대가 잇따라 추돌한 것으로 조사됐다.

소방 관계자는 “초등생 대부분이 놀란 상태며, 병원으로 이송된 초등생들의 부상 상태는 경미한 상황”이라고 말했다.

경찰은 사고 차량 운전자 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

