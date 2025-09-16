롯데칠성음료, 신규 홍보영상 ‘모든 곁에 칠성’ 공개

롯데칠성음료가 소비자들의 건강하고 행복한 삶에 기여하는 롯데칠성음료의 가치를 담은 신규 홍보영상 ‘모든 곁에 칠성’을 16일 공개했다.

이번 영상은 7년 만에 제작된 총 2분25초 길이의 기업 PR영상으로 ‘롯데칠성음료가 만들어가는 건강하고 행복한 세상’이라는 주제로 제작됐다. 영상에는 세대별, 나라별 다양한 고객들의 일상 속에서 함께하는 롯데칠성음료 대표 브랜드가 감각적으로 소개되고, 기업의 철학과 가치, 주요 성과, 미래지향적인 비전과 사회적 책임을 다하는 모습들이 감성적으로 표현된 것이 특징이다.

먼저 ‘모든 곁에 칠성’ 영상은 1950년 최초 설립되어 70여 년 역사를 가진 롯데칠성음료의 헤리티지를 처음 출시된 칠성사이다 고유 이미지와 7개의 별이 만나 칠성이 된 모습을 그래픽 효과로 담아냈다. 또한 그동안 사랑 받아온 다양한 롯데칠성음료 대표 브랜드들이 고객들의 일상 속에서 희로애락을 함께하며 이룬 주요 성과가 강조됐다.

아울러 국내 음료업계 최초 수출을 시작으로 700여 개 파트너사와 함께 전세계 70여 개국 수출을 통해 글로벌 종합음료기업으로 한 모금 한 모금 성장하고 있는 모습을 보여준다. 영상 후반부에는 국내 최초 무라벨 생수, 초경량 9.4g 페트 출시 등 ESG경영을 실천하는 노력과 사회적 책임을 다하는 모습이 담겼고, 더 나은 미래를 만들어가기 위해 롯데칠성음료가 곁에서 항상 함께 하겠다는 메시지를 남기며 영상은 끝난다.

새롭게 공개된 홍보영상은 롯데칠성음료 홈페이지와 칠성몰, 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다. 롯데칠성음료는 오는 30일까지 홍보영상을 시청하는 소비자들에게 감사의 뜻을 전하고자 공식 온라인 직영몰 ‘칠성몰’에서 댓글 이벤트를 진행한다.

칠성몰 이벤트 페이지에서 영상 시청 후 댓글을 남기면 추첨을 통해 20명에게 칠성몰 2만 포인트를 증정한다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 홍보영상은 소비자들의 건강하고 행복한 삶에 기여하는 롯데칠성음료의 기업 가치를 대중들이 공감할 수 있도록 영상으로 담았다.”며, “앞으로도 당신, 세계, 지구, 미래, 모든 곁에서 함께하는 롯데칠성음료가 되도록 최선을 다할 것이다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지