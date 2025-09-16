한국-아랍소사이어티·국회 글로벌외교안보포럼, 중동 세미나 개최

사진=한국-아랍소사이어티 제공

(재)한국-아랍소사이어티는 외교부의 후원을 받아 국회 글로벌외교안보포럼과 함께 지난 9월 11일 국회의원회관 제1소회의실에서 ‘왜 우리의 미래가 중동에 있는가?’를 주제로 세미나를 개최했다고 밝혔다. 이번 세미나에서는 AI·수소·방산 등 미래 산업을 중심으로 한-중동 협력 방안이 논의됐으며, 국회의원, 주한 아랍 외교단, 기업 관계자, 학생 등 약 100여 명이 참석했다.

윤재옥 국회 글로벌외교안보포럼 대표의원은 개회사에서 한-중동 협력의 축적된 경험을 상기시키며, 변화하는 국제 경제 환경 속에서 양측이 전략적 동반자 관계로 한 단계 더 발전해야 한다고 강조했다.

(재)한국-아랍소사이어티 부이사장 압둘라 사이프 알누아이미 주한 UAE 대사는 기조연설에서 “에너지·투자·인프라 등 여러 분야에서 아랍과 한국 간 협력이 지속적으로 진전돼 왔으며, 이는 양 지역 간 모범적 협력 사례로 자리 잡고 있다”며 “공고한 양자 관계를 기반으로 협력 범위를 확대하고, 이번 세미나와 같은 교류의 장을 계속 발전시켜야 한다”고 말했다.

뤼튼테크놀로지스 김태호 이사는 ‘AI 협력: 중동의 디지털 전환과 한국의 기술’을 주제로 발표하며, UAE가 2017년 세계 최초로 인공지능 담당 국무장관직을 신설한 사례를 소개했다. 그는 자본·컴퓨팅·에너지·데이터·인재 등 연구 인프라를 갖춘 UAE가 글로벌 연구자들에게 매력적인 환경을 제공하고 있다고 설명하며, 금융과 미디어 산업을 비롯해 확대되고 있는 AI 전환 사례도 공유했다.

이어 산업연구원 빙현지 전문연구원은 ‘수소경제: 중동의 자원과 한국의 기술이 만나다’를 주제로 발표하며, 중동의 수소 개발 배경과 한계를 짚고 수소 에너지가 기후 위기 대응과 에너지 전환의 핵심으로 부상하고 있음을 분석했다. 그는 중동은 저비용 생산지, 한국은 고도 활용국이라는 특성을 들어 양측의 상호보완적 협력 모델을 제시하고, 단기 과제와 함께 2033년 이후 울산·여수를 동북아 수소 허브로 육성하는 중장기 계획도 제안했다.

국방대학교 김은비 안보정책학과 교수는 ‘방위산업 협력: 한국 방산의 중동 진출 전략’을 주제로 발표했다. 그는 한국 방산의 최근 수출 성과와 중동 주요 국가의 국방비 지출 현황을 설명하며, UAE(약 5%), 사우디아라비아(약 7%), 카타르(약 6.5%) 등 사례를 소개했다. 이어 튀르키예 등 경쟁국과 비교해 한국 방산의 차별성과 경쟁 우위를 강조했다.

종합토론에서는 국회 김건 글로벌외교안보포럼 책임연구위원이 좌장을 맡아 ‘한-중동 미래 협력 방안 및 과제’를 주제로 토론이 이어졌다. 아산정책연구원 장지향 지역연구센터장은 우크라이나 전쟁과 중동 정세 변화 속에서 한국의 대중동 방산 수출이 증가하고 있음을 언급하며, 방어 역량 강화와 국제 보편주의를 지향하는 한국 방산의 특징이 긍정적으로 평가된다고 밝혔다.

서울대학교 아시아연구소 구기연 교수는 한국 AI 기술의 중동 확산을 위해 극복해야 할 과제로 언어와 문화적 장벽을 지적했다. 그는 아랍어의 특수성과 종교·문화적 배경 차이로 인한 콘텐츠 필터링 및 서비스 연속성 문제를 언급하며 현지화 전략의 필요성을 강조했다.

대외경제정책연구원 유광호 전문연구원은 “중동 국가별로 자원 보유 현황, 노동 시장 구조, 주력 산업 육성 방안 등이 상이하기 때문에 국가별 전략 수립이 중요하다”며 “중국과 일본은 중앙 정부 중심으로 장기 네트워크 수립에 집중하는 반면, 한국은 개별 기업 중심으로 실익을 중시해 장기적 신뢰 구축이 어렵다는 평가가 있다”고 말했다.

