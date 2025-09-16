임직원 누적 2000만보 도전하는 이 기업…성공하면 전국 소방서에 주방용품 전달

인테리어 전문기업 한샘이 전국 소방관의 건강과 복지 향상을 위해 오는 28일까지 임직원이 참여하는 ‘소방관을 위한 걷기 챌린지’를 진행한다고 15일 밝혔다. 한샘 제공

인테리어 전문기업 한샘이 전국 소방관의 건강과 복지 향상을 위해 오는 28일까지 임직원이 참여하는 ‘소방관을 위한 걷기 챌린지’를 진행한다.

한샘의 소방관 대상 사회공헌활동의 하나로 일상에서의 임직원들 도보수를 모아 기부로 연결하는 참여형 봉사 프로그램이다. 지난 15일부터 오는 28일까지 2주간 걷기 챌린지에는 임직원 500여명이 참가해 목표 걸음 달성에 따라 소방관 복지 향상을 위한 주방용품 교체 지원에 나선다.

참가자들은 누적 걸음 2000만보를 공동 목표로 세웠으며, 행사 종료 후 우수 참여자를 선정해 시상한다. 임직원들은 전용 애플리케이션에서 걸음 수와 인증사진을 공유하고, ‘좋아요’와 댓글로 서로를 응원하며 성취를 독려할 예정이다.

한샘은 부산을 비롯한 전국 40개 소방서에 한샘의 주방용품 세트(프라이팬, 스텐 도마, 칼, 집게 등 20종 43개 구성품)를 전달할 예정이다. 국민의 안전을 지키기 위해 24시간 교대 근무를 이어가는 소방관들이 공동생활 공간에서 더 쾌적하게 생활할 수 있도록 돕는다는 취지다.

한샘 관계자는 “국민 안전을 위해 헌신하는 소방관분들께 임직원들의 작은 걸음을 모아 감사의 마음을 전하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 건강하고 지속가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지