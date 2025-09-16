1390원 육박 환율에…8월 수입물가, 두 달째 오름세

지난달 국제유가 하락에도 환율이 1390원에 육박하면서 수입물가가 두 달 째 오름세를 이어갔다. 한국은행은 9월 들어 국제유가 변동 폭이 크지 않아 수출입물가 영향은 좀 더 지켜봐야 할 것으로 전망했다.

16일 한은이 발표한 ‘2025년 8월 수출입물가지수(잠정)’에 따르면 지난달 수입물가는 원화 기준 135.21(2020년=100)로 지난 7월 134.84보다 0.3% 올랐다. 수입물가는 지난 2월(-1.0%)부터 5개월 연속 내림세를 보이다 지난 7월(+0.3%) 증가 전환했다.

한국 증시가 나흘 연속 사상 최고치를 경신하며 3400선을 넘어선 15일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 전 거래일 보다 11.77 포인트(0.35%) 오른 3407.31 포인트를 나타내고 있다. 원달러 환율은 1.10원(0.08%) 오른 1388.30원, 코스닥 지수는 5.61포인트(0.66%) 오른 852.69 포인트. 뉴시스

다만 계약통화기준 수입물가는 전월대비 0.6% 하락했다. 이번 수입물가 오름세는 국제유가 하락에도 불구하고 주로 원·달러 환율 상승에 기인했기 때문이다.

두바이유 가격은 지난 7월 배럴당 평균 70.87달러에서 지난 8월 69.39달러로 2.1% 하락했다. 하지만 원·달러 환율은 7월 평균 1375.22원에서 8월 1389.66원으로 1.1% 상승했다.

품목별로 보면 원재료는 원유(-1.1%) 등을 중심으로 전월대비 0.4% 하락했다.

중간재는 프로판가스(-8.6%), 제트유(-8.9%) 등이 하락했지만 컴퓨터·전자 및 광학기기(+1.1%), 화학제품(+0.7%) 등이 오르며 전월대비 0.5% 올랐다.

자본재 및 소비재도 전월대비 각각 0.7% 상승했다. 냉동수산물이 전월대비 1.1% 상승했다.

수출물가는 원화 기준 128.73(2020년=100)로 전월(127.86) 대비 0.8% 올랐다. 마찬가지로 두 달째 상승세다.

환율 상승세에 농림수산품은 전월대비 1.1%, 공산품은 컴퓨터·전자및광학기기 등을 중심으로 전월대비 0.7% 상승했다. 냉동수산물(+3.3%), 알루미늄판(+2.2%), D램(+2.0%) 가격 상승이 두드러졌다.

계약통화기준 수출물가는 전월대비 0.3% 하락했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “9월 들어서 두바이유 가격은 전월대비 소폭 상승했고, 원·달러 환율은 전월대비 보합세를 보이고 있다”면서 “아직은 변동 폭이 크지 않고, 국내외 여건이 불확실해 9월 수출입물가는 좀 더 지켜봐야 한다”고 말했다.

