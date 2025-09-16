듀플랜티스, 장대높이뛰기 세계신기록 6m30 수립

'스파이더맨' 아먼드 듀플랜티스(25·스웨덴)가 개인 통산 14번째 세계신기록으로 세계육상선수권대회 3연패를 달성했다. 듀플랜티스는 15일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2025 세계육상선수권대회 남자 장대높이뛰기 결선에서 6ｍ30을 넘고 우승했다.

2025 세계육상선수권대회 남자 장대높이뛰기 결승에서 금메달을 딴 스웨덴의 아르만드 두플란티스가 세계 신기록에 도전하기 위해 달려가고 있다. 도쿄·AP=연합

이날 듀플랜티스는 5ｍ55, 5ｍ85, 5ｍ95, 6ｍ00, 6ｍ10. 6ｍ15를 모두 1차 시기에 넘었다. 경쟁자 에마누일 카라리스(그리스)는 6ｍ00을 1차 시기에 성공한 뒤, 6ｍ10, 6ｍ15, 6ｍ20에 한 차례씩 도전해 모두 바를 건드렸다. 장대높이뛰기는 3번 연속 실패하면 더는 기회가 주어지지 않는다. 카라리스가 3번 연속 실패해 우승을 확정한 듀플랜티스는 바를 6ｍ30으로 높여 세계신기록에 도전했다.

듀플랜티스는 1, 2차 시기에서는 바를 건드렸지만, 3차 시기에서 성공하며 포효했다.

카라리스는 6ｍ00으로 2위에 올랐고, 커티스 마셜(호주)이 5ｍ95로 3위를 차지했다.

2022년 유진 대회에서 6ｍ21을 날아올라 개인 첫 세계선수권 우승을 차지한 듀플랜티스는 2023년 부다페스트(6ｍ10)에 이어 이번 도쿄에서도 정상에 올랐다. 남자 장대높이뛰기에서 세계선수권 3연패를 달성한 건, '인간 새' 세르게이 붑카(우크라이나)에 이어 듀플랜티스가 역대 두 번째다.

듀플랜티스는 미국 장대높이뛰기 선수였던 아버지 그레그 듀플랜티스와 육상 7종경기·배구 선수로 뛰었던 스웨덴 출신 어머니 헬레나 사이에서 태어났다. 올해 듀플랜티스의 목표는 '6ｍ30을 넘고, 도쿄에서 세계선수권 3연패를 달성하는 것'이었다. 듀플랜티스는 도쿄에 입성하기 전 "기술적으로 6ｍ30 도전은 불가능하지 않다. 완벽한 하루가 다가오고 있다"고 자신 있게 말했다.

실제로 듀플랜티스는 6ｍ30을 넘으며, 완벽한 하루를 만들었다.

