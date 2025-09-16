최고 한복 모델은 누구?… 20일 전주서 선발대회

대한민국 최고의 한복 모델을 가리는 '2025 한복모델선발대회 인 코리아' 본선이 오는 20일 전북 전주시 전북대 삼성문화회관에서 열린다.

전주시와 JTV전주방송이 공동 주최하는 이번 대회에는 전국 각지 예선을 통과한 참가자들이 한복의 전통미와 현대적 감각이 어우러진 다채로운 스타일을 선보일 예정이다. 고등학생부터 만 75세까지 내외국인 누구나 참여할 수 있는 이번 대회의 참가자들은 서울, 부산, 수원, 대구, 대전, 광주 등 전국 주요 도시에서 예선을 거쳐 본선에 진출했다.

참가자들은 한복에 담긴 문화적 의미와 아름다움을 무대 위에서 표현하게 된다. 심사위원들은 한복과의 어울림, 한국적인 자태 등을 종합적으로 평가해 수상자를 선정한다.

대회 대상 수상자에게는 문화체육관광부 장관상이 수여되며, 최우수상 수상자에게는 전주시장상이 주어진다.

전주시 관계자는 “한복은 단순한 의상을 넘어 우리 민족의 정체성과 문화적 자긍심을 상징한다"며 "이번 대회가 한복 문화 활성화와 젊은 세대에게 한복의 가치를 알리는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

