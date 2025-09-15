역대 대법원장 15명 중 ‘중도하차’, 문민정부 들어서는 단 한 차례뿐 [‘대법원장 사퇴 요구’ 파장]

“사법부(司法府)가 아니라 사법부(司法部)였다.”



1981년 4월 취임 2년1개월 만에 중도사퇴한 이영섭 7대 대법원장은 퇴임사에서 삼권 분립의 한 축이어야 할 사법부가 행정부의 일개 부처로 전락했다고 통탄했다. 1979년부터 1981년까지 박정희 전 대통령 서거 등 정치적 격변기를 거친 이 대법원장은 전두환 대통령 취임 후 한 달 반 만에 신군부에 의해 대법원장직에서 물러났다. 그는 원고지 두 장에 불과한 짧은 퇴임사에서 “재임 기간은 회한과 오욕뿐이었다”고 자조했고, 퇴임 후에는 “다시 태어난다면 법관은 하지 않겠다”는 말을 남겼다.

서울 서초구 대법원 전경. 연합뉴스

대법원장 자리를 거쳐 간 이는 1946년 초대 김병로 대법원장부터 현 17대 조희대 대법원장을 포함해 모두 15명이다. 이 중 2대 조용순, 7대 이영섭, 9대 김용철, 11대 김덕주 대법원장이 중도 사퇴를 했다. 임기를 채웠더라도 고통스러운 재임 기간을 보낸 이가 많았다.



초대 김병로 대법원장은 사법권 독립을 두고 이승만 대통령과 충돌했으며, 그 과정에서 대한변협으로부터 사퇴권고를 받기도 했다. 이 대통령은 1956년 2월 정기국회 개회식에 보낸 메시지에서 “여러 해를 두고 본 결과 법관들은 세계에 없는 원리행사를 하고 있다. 경찰·검찰이 소상히 조사해서 재판소에 넘겨도 재판소는 그냥 풀어 놓거나 범행과 상관없는 판결을 하기 일쑤니 일을 해나갈 수가 없다. 법관이 잘못해도 벌을 줄 사람이 없으니 마음대로 한다”며 사법부에 대한 불만을 쏟아냈다. 그러면서 “다행히 대법원장이 그 폐단을 양해해서 중대한 문제가 생길 때는 행정부와 협의해 정부의 위신과 법을 공평히 참고해 판결하는 까닭으로 큰 위험은 없다”고 했다.

대한민국 초대 대법원장을 지낸 김병로 선생의 흉상. 서울 서초구 대법원 청사 안에 세워져 있다. SNS 캡처

김 대법원장은 이튿날 “사법부가 행정부와 협의해서 법을 운용하는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “법관권한을 제한하는 입법조치는 있을 수 없는 일”이라고 정면 반박했다. 그러자 대한변협은 긴급임시총회를 열고 “중요판결에 행정부와 협의한 사실이 없다는 것을 밝히지 못하는 대법원장은 인책하라”고 요구했다. 김 대법원장은 3일 뒤 “독립된 사법운영에 추호도 양심의 가책을 받을 일이 없다”고 공식발표문을 내놓으면서 사태는 일단락됐다.



9대 김용철 대법원장은 1988년 6공 초기 민주화 열기 속에 2차 사법파동으로 취임 2년 만에 도중하차했다. 11대 김덕주 대법원장은 1993년 김영삼정부 들어 처음 도입된 공직자 재산공개로 부동산 투기 의혹이 일며 스스로 물러났다. 이를 제외하면 이른바 문민정부 이후 취임한 윤관·최종영·이용훈·양승태·김명수 대법원장은 모두 임기를 채웠다.

양승태 전 대법원장. 연합뉴스

양승태 대법원장은 재임 기간 중에 불거진 이른바 ‘사법행정권 남용 의혹’으로 사퇴 압박을 받았고, 퇴임 후 구속영장이 발부돼 수감됐다. 이 사건은 1심에서 전부 무죄가 나왔고, 현재 2심 선고를 앞두고 있다. 김명수 대법원장은 건강상의 이유로 사의를 표명한 임성근 부장판사에게 “지금 뭐 (여당이) 탄핵하자고 저렇게 설치고 있는데, 내가 사표를 수리했다 하면 국회에서 무슨 얘기를 듣겠냐”면서 사표를 반려해놓고 거짓말 한 사실이 드러나 사퇴 요구가 일었다. 서울의 한 부장판사는 “과거에도 대통령이나 정권 교체 시기에 대법원장은 항상 힘들었다”면서 “대법원장을 임명한 정권이 계속 유지되지 않으면 대법원장이 공격받는 사례가 많았다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지