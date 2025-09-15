“외국 투자·직원 환영한다”는 트럼프… 美에 기술 전수하고 귀국 조건 달아

도널드 트럼프 미국 대통령이 외국 기업들의 미국 투자 위축을 원하지 않는다며 투자 기업의 기술자들이 미국인을 훈련시켜 주길 바란다고 말했다. 특정 국가나 기업을 언급한 것은 아니지만 최근 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설현장에서 벌어진 미 이민 당국의 317명 한국인 구금 사태를 염두에 둔 발언으로 해석된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA=연합뉴스

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “나는 다른 나라나 해외 기업들이 미국에 투자하는 것을 겁먹게 하거나 의욕을 꺾고 싶지 않다”며 “우리는 그들의 직원을 환영한다”고 밝혔다. 그는 “우리는 그들로부터 배울 것이며 그렇게 멀지 않은 미래에 그들의 전문영역에서 그들보다 더 잘하게 될 것이라고 기꺼이 자랑스럽게 말할 수 있다”고 강조했다.



지난 4일 미 당국이 구금한 한국인들은 약 1주일 만에 풀려났지만 이들 중 일부는 합법적인 비자를 소지하고 있었던 것으로 알려졌다. 또 구금 당시 쇠사슬로 근로자들의 손발이 묶이는 영상이 미 이민세관단속국(ICE) 홈페이지에 올라오면서 논란이 됐다. 미국의 강경 이민 정책과 투자 유치 정책이 충돌하고 있다는 지적이 미국 언론에서도 나오고 있다.



트럼프 대통령은 “외국 기업들이 매우 복잡한 제품, 기계, 다양한 ‘사물들’을 만들기 위해 막대한 투자를 가지고 미국에 들어올 때, 나는 그들이 자국의 전문인력을 일정 기간 데려와서 그들이 미국에서 점차 철수해 자국으로 돌아갈 때까지 미국인들에게 매우 독특하고 복잡한 제품들을 어떻게 만드는지 훈련시켜 주길 바란다”고 말했다. 또 “우리가 이것을 하지 않는다면 칩, 반도체, 컴퓨터, 선박, 열차 등과 같이 우리가 다른 나라로부터 만드는 법을 배워야 하거나 많은 경우 우리가 과거에 잘했지만 지금은 다시 배워야 하는 그런 많은 제품에 대한 막대한 투자는 애초에 들어오지 않을 것”이라고 지적했다. 이는 외국 기술인력 유입 허용이 강경한 반이민 정책의 유연화를 의미하지는 않는다는 점을 강조한 강성 지지층을 겨냥한 메시지라는 분석이다.



한국과 미국의 외교 당국은 한국인 근로자 구금 사태를 계기로 대미 투자 한국 기업 기술인력의 안정적 미국 체류를 보장하기 위한 비자 제도 개선 방안을 협의하고 있다.

