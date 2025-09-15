SK온, 현대차 SOS에 구원 등판… 美 현지 공장 출장 인력 복귀 채비

‘미국 조지아주 한국인 구금 사건’으로 현대차·LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설이 사실상 중단된 가운데 구원투수로 나선 SK온이 미국 출장 인력을 자사 공장에 재투입하는 방안을 추진하고 있다. 사업 환경이 불투명해진 현 상황이 오히려 미국 내 전기차 보조금 폐지에 효율적으로 대응할 기회를 제공할 것이란 판단에서다.



15일 업계에 따르면 최근 SK온은 이번 구금 사태 이후 숙소 대기하도록 했던 단기 상용 B-1 비자 소지자에 대해 미국 국무부의 외교업무 매뉴얼에 따라 정상 근무에 대해 문제가 없다고 가이드라인을 공지했다. 업무 현장 복귀는 아직 검토 중인 것으로 알려졌다.

SK온 미국 조지아주 공장 모습. SK온 제공

LG에너지솔루션을 비롯한 미국 진출 국내 기업 대부분이 합법적 비자인 B-1 비자 소지자도 여전히 숙소에 대기시키는 등 조심스러운 행보를 보였지만, SK온은 오히려 빠른 행보로 대응에 나서고 있다. 이번 사태에 대한 한·미 양국의 해결 의지와 더불어 현대차와의 협력 필요가 중요하게 고려된 것으로 해석된다.



최근 호세 무뇨스 현대차 사장은 LG에너지솔루션과의 합작 배터리 공장 건설이 최소 2~3개월 지연될 것으로 예상하면서 SK온과의 협력 확대 구상을 밝힌 바 있다. 구체적으로는 조지아주 커머스에 있는 SK온 공장 등에서 배터리를 계속 조달할 계획이라고 설명했다.



SK온은 연간 22GWh 규모의 커머스 지역 단독 공장 SK배터리아메리카(SKBA)를 통해 현대차에 배터리를 공급하고 있다. SKBA는 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와도 약 30㎞ 거리로 가까워 협업을 위한 좋은 조건을 갖췄다.



미국 내 전기차 구매 보조금 폐지가 30일로 예정돼 있어 SKBA의 가동률이 저하될 것으로 예측됐지만, 이번 사태 이후 현대차의 배터리 수요가 자연스럽게 해당 공장으로 넘어오게 되면 보조금 폐지 영향을 상쇄할 수 있을 것이라는 전망이 나온다.



다만 장비 인력들의 미국 입국 문제와 주재원이나 출장 인력을 운영하기 어려워진 상황은 SK온의 미국 내 사업 불확실성에 대한 우려가 제기되는 대목이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지