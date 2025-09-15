野 “사법부 노골적 겁박, 李대통령 유죄 뒤집기 노려”

국민의힘이 더불어민주당 내 조희대 대법원장 사퇴 요구 발언과 관련, “사법부를 겁박하고 길들이려 한다”며 비판에 나섰다. 대통령실에서 조 대법원장의 사퇴 요구에 대해 ‘원칙적으로 공감한다’는 입장을 밝힌 것을 두고선 “여당 압박에 행정부가 사실상 동조했다”는 반발이 터져 나왔다.

국민의힘 장동혁 대표. 뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 15일 부산시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “대통령실은 조 대법원장을 사퇴시키고 이재명 대통령의 공직선거법 사건 유죄 판결을 뒤집으려 할 것”이라며 “5개 재판이 중단돼 있지만, 공범들에 대해 유죄 판결이 확정된다면 이 대통령도 퇴임 이후 유죄 판결을 받을 것”이라고 주장했다.



장 대표는 “대법원장과 대통령의 임기를 달리한 것은 사법부 독립을 지키기 위해서”라며 “사법부가 스스로 독립을 지켜야 한다”고 강조했다.

나경원 의원(가운데) 등 국민의힘 소속 국회 법제사법위원회 위원들이 15일 서울 여의도 국회에서 법사위 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘 내부에서도 여당을 겨냥한 비판이 이어졌다. 조배숙 사법정의수호 및 독재저지 특별위원장은 전체회의에서 “입법부가 사법부를 노골적으로 겁박하고 길들이려는 시도”라며 “국회의원으로서 해서는 안 될 무책임하고 위험한 언사”라고 민주당 의원들을 비판했다. 박성훈 수석대변인도 논평을 통해 “행정부까지 입법부 무리수에 보조를 맞춰 사법부 수장을 정조준한 것은 권력분립의 균형을 뿌리째 흔드는 위험한 신호”라며 “국회가 사법부 독립을 지켜야 할 책무를 버리고 재판 길들이기에 앞장서고 있다”고 꼬집었다.

조희대 대법원장. 뉴시스

조 대법원장에 대한 사퇴 압박이 탄핵 사유에 해당한다는 주장도 나왔다. 한동훈 전 대표는 이날 페이스북에 올린 글을 통해 “대통령이 자신의 범죄 재판을 막기 위해 대법원장을 쫓아내는 것은 중대한 헌법 위반이고 탄핵 사유”라고 지적했다.



개혁신당 이준석 대표도 이날 “이재명정부가 자기들끼리 내분을 일으키더니 이제는 삼권분립마저 부정하고 있다”며 “국민들께서 계엄 이후에 또 다른 민주주의 파괴 현장을 목도하고 있는 것 아닌가 한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지