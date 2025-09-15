사교육 해소, 전담부서 없이는 '공염불' [현장메모]

“현안이 산적해 책임감을 느낀다.”



이재명정부의 첫 교육부 장관인 최교진 부총리 겸 교육부 장관이 취임하면서 교육부는 40여일 만에 수장 공백 상태에서 벗어났다. 15일 임명장을 받은 최 부총리는 고교학점제 현장 점검을 시작으로 본격 업무를 시작했다.

김유나 사회부 기자

그의 말처럼 교육 현장엔 과제들이 쌓여있다. 그중 하나는 사교육이다. 세종시교육감이었던 최 부총리는 인사청문회 과정에서 세종의 사교육 문제로 많은 공격을 받았다. 지난해 세종의 사교육 참여율(83.5%)은 전국 2위고, 그가 교육감으로 재임한 최근 10년간 사교육비 증가율은 전국 최고를 기록했다.



사교육비 상승을 그의 탓으로만 보기는 어렵다. 사교육은 몇 개의 정책으로 단박에 해결할 수 없는, 풀기 어려운 ‘킬러문항’으로 꼽힌다. 다만 줄일 여지가 없는 것은 아니다. 사교육 참여율은 초등학생이 가장 높은데, 상당수가 돌봄 문제와 얽혀있기 때문이다. 중·고생은 정보 부족 등으로 불안을 느껴 사교육에 몰리는 이들도 많다. 이런 수요는 정책이 뒷받침된다면 줄일 수 있다.



문제 해결을 위해선 ‘왜 사교육을 하는지’부터 살펴봐야 하지만, 교육부가 사교육에 집중할 수 있을지는 미지수다. 전담 부서가 없어서다. 교육부는 2023년 사교육전담팀을 만들었으나 올해 해당 팀은 사라졌고 업무는 여러 부서로 나뉘었다. 여러 곳이 함께 대응한다고 볼 수 있으나 다들 주 업무가 따로 있다는 점을 고려하면 사교육 문제를 책임지는 부서가 없다는 뜻도 된다.



최근 교육부는 유아 영어학원 입소시험 전수조사 결과를 발표했다가 현실을 반영하지 못한 통계란 비판을 받았는데, 교육부에서 공식적인 ‘학원’ 담당자는 사무관 1명뿐이다. 업무가 차질없이 진행되기 어려운 구조다. 새 장관이 온 만큼 교육부는 곧 조직 개편에 들어간다. 새 조직에선 담당업무란에 ‘사교육’이 적힌 이들이 늘어나길 바란다. 문제를 해결하려면 관심을 가져야 하고, 관심은 인력에서 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지