2026년 신임경찰 1600명 더 뽑는다

경찰이 내년 신임경찰을 1600명 추가 선발해 민생 치안을 위한 현장 인력을 보충하겠다고 밝혔다.



유재성 경찰청장 직무대행은 15일 정례 기자간담회에서 “내년 신임경찰 충원이 대폭 확대될 계획”이라며 “상반기·하반기 각각 800명씩 총 1600명을 더 뽑는다”고 말했다. 경찰은 한 해 4800명을 선발해왔는데 내년에는 6400명 규모의 채용이 이뤄지는 셈이다.

유재성 경찰청장 직무대행. 뉴시스

유 대행은 내년 경찰예산과 관련해서도 “민생침해 범죄수사 인프라 확충 부분이 많이 담겼다”며 “피싱, 마약, 디지털 성범죄와 관계성 범죄 같은 사회적 약자 대상 범죄에 대한 대응력을 강화하는 쪽으로 예산이 많이 편성됐다”고 설명했다. 저위험 권총과 차세대 경찰 외근조끼, 현장직원들의 트라우마 극복을 위한 마음증진 예산 등도 증액됐다.



특히 경찰은 최근 전국에 잇따른 미성년자 대상 유괴 시도 사건과 관련해 총력대응하겠다고 밝혔다.



유 대행은 “미성년자 약취유인 방지를 위한 경찰 활동 강화기간을 운영하고 있다”며 “어린이 주변을 배회하거나 위험한 물건을 휴대하는 등 거동수상자에 대해서는 적극적인 불시 검문을 실시하겠다”고 밝혔다.

