트럼프發 고용 쇼크… 직장 싫어도 버티는 ‘잡 허깅’ 확산

도널드 트럼프 미국 행정부가 추진 중인 공격적인 관세 정책 영향이 미국 고용시장에 본격적인 ‘불황’의 그림자를 드리우고 있다는 지적이 잇따르고 있다. 각종 불확실성으로 기업들이 투자를 줄이면서 구직자들은 고용시장 악화를 체감하고 있다.



14일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 “고용 부진 징후 속 다수의 미국인이 원하는 직업 대신 구할 수 있는 직업에 갇혀 있다”고 보도했다. 노동시장 냉각의 징후가 피부로 느껴지자 더 나은 일자리를 찾기 위해 나서는 대신 불만족스러운 일자리라도 지키기 위해 안간힘을 쓰고 있다는 것이다. 이 매체는 “지난 8월 기준 미국의 공식 실업률은 4.3%로 여전히 낮은 수준이지만 표면 아래에서는 노동의 안정성이 무너지고 있다”면서 8월 기준 ‘U-6 실업률’을 ‘무너지는 고용시장’의 징후로 제시했다. U-6 실업률은 공식 실업자 외에 정규직 일자리를 구하지 못해 파트타임으로 일하는 사람, 구직을 포기한 사람까지 총망라해 더 넓은 범위의 고용 불안정을 보여주는 지표다. 8월 수치는 8.1%로, 2021년 10월 이후 4년여 만에 최고치다.

미국 텍사스주 리처드슨에 있는 한 레스토랑에 직원을 채용한다는 문구가 적혀있다. AP연합뉴스

글로벌 컨설팅기업 EY파르테논의 수석 경제학자 그레고리 다코는 “직장을 떠난 뒤 일자리를 찾고 재기할 기회가 줄어들면서 어려운 처지에 놓인 사람들이 늘고 있다”면서 현재 미국의 구직자 4명 중 1명이 최소 6개월 이상 실업 상태라고 지적했다. 이들 중 상당수는 본업과 무관한 파트타임 일자리를 받아들이며 결과적으로 일자리의 질이 시시각각으로 저하 중이다. 실직 이후에도 새 일자리를 찾을 수 있다는 노동자들의 자신감도 지속해서 떨어지고 있다. 뉴욕 연방준비은행의 최근 조사에 따르면 미국 근로자들이 현재 직장을 잃을 경우 새 일자리를 찾을 수 있다는 자신감은 2013년 통계 집계 시작 이후 최저 수준에 머물러 있다.



시장에선 ‘잡 허깅(Job Hugging)’이라는 신조어까지 등장한 상황이다. 잡 허깅은 직장을 자주 옮기는 ‘잡 호핑(Job Hopping)’의 반대 개념으로, 최대한 현 직장에 남아 직업 안정성을 추구하는 직장인들의 행태를 담은 신조어다. 이런 바뀐 풍조를 보여주듯 미국 노동자들의 비자발적 퇴사율은 이달 초 기준 2.0%까지 떨어졌다. 자발적 퇴사율이 3.0%에 달했던 2021~2022년과 비교하면 뚜렷한 하락세다.



트럼프 2기 행정부의 관세 정책 영향이 이 같은 고용충격의 이유로 지목된다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 미국 현지 기업 관계자들을 인용해 관세 정책 충격에 직면한 미국 기업들이 고용에 제동을 걸면서 노동시장 성장이 멈췄다고 보도했다. 최근 몇 달간 제조업, 도소매업, 에너지 등 분야에서 일자리가 감소했으며, 이는 트럼프 대통령의 수입 관세 대폭 인상 조치로 비용이 상승하고 불확실성 탓에 사업 확장에 나서기 어렵게 된 탓이 크다는 것이 기업 관계자들의 얘기다. 오하이오주 애크런에 위치한 기타 페달 제조업체 ‘어스퀘이커 디바이시즈’의 줄리 로빈스 최고경영자(CEO)는 “갑작스러운 관세 부과가 우리 기업의 고용과 성장 능력을 방해하고 있다”면서 사실상 추가 고용을 중단 중이라고 털어놨다. 트럼프 행정부 관세 정책의 불확실성은 기업을 더 위축시키는 요인이다. 금속가공업체 ‘와이오밍 머신’의 트레이시 타파니 CEO는 “관세 정책이 급격히 바뀌고 상황이 오락가락하고 있다”며 “불확실성 탓에 사업을 하기가 매우 힘들다. 퇴사자가 생겨도 결원을 채우지 않을 것”이라고 밝혔다.

