돈 벌기 쉽지 않네…“사랑아 용돈 아껴 써라”

추성훈이 고퀄리티 코스프레로 네티즌들에게 웃음을 안겼다. 추성훈 SNS 캡처

방송인 추성훈이 또다시 고퀄리티의 코스프레를 선보이며 네티즌들에게 재미를 선사했다.

14일 추성훈은 자신의 SNS를 통해 “애니메이션 최고! 아카자 귀멸의 칼날 유튜브에서 만나요~”라는 글과 함께 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진 속 추성훈은 일본의 유명 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’ 속 캐릭터인 아카자의 코스프레를 한 채 포즈를 취하고 있는 모습이었다.

이어 다른 코스플레이어들과 함께 사진을 찍는가 하면, 사람이 많은 곳 한가운데서 포즈를 취하기도 해 눈길을 끌었다. 아카자로 변신한 추성훈은 ‘귀멸의 칼날’의 주인공인 ‘탄지로’ 코스프레를 한 같은 아카자 코스프레인과도 사진을 찍어 시선을 사로잡았다.

추성훈은 ‘귀멸의 칼날’ 캐릭터로 완벽 변신했다. 추성훈 SNS 캡처

이를 접한 네티즌들은 “요즘 추성훈 급전 필요한가”, “아조씨도 이렇게 열심히 사는데 내가 뭐라고”, “사랑아 용돈 아껴 써라”, “이 정도면 사랑이한테 돈 아껴 쓰라고 간접적으로 눈치 주는 거다” 등의 재치있는 댓글을 남겼다.

앞서 추성훈은 지난달 24일에도 ‘하츄핑’으로 완벽 변신한 바 있다. SBS 예능 프로그램 ‘한탕 프로젝트-마이 턴(이하 ‘마이 턴’)’ 촬영 당시 티니핑 코스프레를 선보인 것.

추성훈은 해당 코스프레를 인증하며 “사랑! 용돈 아껴서 써주세요~^^ 아버지 화이팅 하고 있습니다”라는 글을 올려 모두를 폭소케 했다.

힘들게 돈 버는 아버지 추성훈과 뒤에서 미소 짓고 있는 박지현. 추성훈 SNS 캡처

이에 많은 네티즌이 당시에도 사랑이에 대한 당부의 댓글을 여럿 남겼는데, 또다시 추성훈이 웃음 가득한 코스프레를 선보이자 “이쯤 되면 아조씨가 즐기는 듯” 등의 반응이 이어지고 있다.

이제는 믿고 보는 예능인으로서 다채로운 활약 중인 추성훈은 유튜브 활동을 비롯해 ENA 예능 ‘추성훈의 밥값은 해야지’와 ‘마이 턴’ 등에 고정 출연하면서 화려한 입담을 뽐내고 있다.

