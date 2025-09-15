野 “존재감·양심·진심 없는 정권” 포문… 與 “내란 좀비들” 맞불

野 “3無정권이 대법원장 찍어내리기
與 강경 세력들 내란몰이로 내전 조장”
金 총리, 내년 출마 질문엔 “생각 없다”
與, ‘노상원 수첩’ 거론 野 계엄 옹호 질타
“위헌적 활동 계속되면 국힘 해산 필요”
여야는 15일 이재명정부 출범 후 첫 대정부질문에서 12·3 비상계엄 사건을 다룰 내란특별재판부 신설 및 국민의힘 해산 필요성 등을 놓고 격돌했다. 국민의힘이 김민석 국무총리를 겨냥한 집중 공세를 이어가자 더불어민주당은 야당을 “내란 잔존 세력”으로 규정하며 맞불을 놓았다. 윤석열 전 대통령과 부인 김건희씨의 공천·당무 개입 의혹도 재차 도마에 올랐다.
◆野 “세 가지 없는 ‘3무정권’”
국민의힘은 정치 분야 대정부질문의 첫 주자로 임이자 의원을 내세웠다. 임 의원은 단상에 오르자마자 정부를 향해 “존재감이 없는 ‘존무정권’”이자 “양심이 없는 ‘양무정권’”, “진심이 없는 ‘진무정권’”이라고 포문을 열었다. “세 가지 없는 3무정권”이라고 정부를 질타하면서다. 임 의원은 “자기 재판을 불리하게 했다고 여당 대표 뒤에 숨은 비겁한 이재명 대통령”이라며 “급기야 대법원장 찍어내리기를 시도하고 있는데, 이거야말로 내란 정권”이라고도 했다.
이에 김 총리는 “대법원장과 사법부에 대해 국민들이 어떤 점에 실망하고 있는가는 잘 알고 있다”고 응수했다. 조희대 대법원장이 사퇴해야 하느냐는 거듭된 추궁엔 “충분히 말씀드렸다”며 물러서지 않았다. 김 총리는 1985년 미 문화원 농성 사건 핵심 인물이었냐는 추궁엔 “저 때의 일을 지금 국회에서 말하는 것이 어떤 의미인가 생각한다”고 맞받았다. 내년 6월 지방선거 출마 여부에 대한 질문엔 “생각 없다. 그건 왜 물어보나”라고 했다.
바통을 이어받은 신성범 의원은 “민주당 내 강경 세력들이 계속 내란 몰이로 심리적 내전을 조장하고 있다”며 “내란 특별재판부가 왜 필요하냐”고 추궁했다. 김 총리는 “내란이라는 특별한 상황에서 그것을 공정하고 독립적으로 다루는 재판이 필요하다”고 대답했다.
◆與 “내란 좀비들 여전히 행진 중”
민주당은 윤 전 대통령의 위헌·불법적 계엄 선포 행위를 질타하며 국민의힘이 이를 여전히 옹호하고 있다고 맞대응했다. 박성준 의원은 진보 진영 정치인 암살계획이 담긴 ‘노상원 수첩’을 거론하며 “내란이 성공했다면 김 총리는 어디 있을까”라고 했다. 김 총리는 “살지 못했을 것이라 생각하고 있었다”고 했다. 그러자 박 의원은 “고문당하고 아마 구천을 헤매고 있었을 것”이라며 “이재명 대통령도, 우원식 국회의장도 구천을 헤매고 있었을 것”이라고 했다.
박 의원은 전체주의 추종자를 ‘살아있는 시체’에 비유한 정치철학자 한나 아렌트를 인용하면서 “국민의힘 송언석 원내대표, 장동혁 대표가 살아있는 시체들로서 내란 좀비들”이라고 주장했다. 장 대표가 전당대회 국면에서 ‘윤어게인’(Yoon Again·다시 윤석열)을 내세운 보수 유튜버들과 어울리고, 송 원내대표가 노상원 수첩 내용을 두고 국회 본회의장에서 “제발 그리됐으면 좋았을 것”이라고 문제 발언을 한 점을 비판하면서다.
같은 당 이해식 의원은 국민의힘을 겨냥한 정당해산심판 청구 필요성을 주장했다. 그는 12·3 당시 국민의힘 의원 대다수가 계엄 해제 표결에 불참한 점, 윤 전 대통령 부부의 당무 개입 정황 등을 거론하며 “민주적 기본질서를 해하는 위헌적 활동이 계속되는 한 정당 해산 이외에 대체 가능한 수단을 찾기 힘들다는 생각”이라고 했다.
이와 관련, 정성호 법무부 장관은 특검 수사 중인 사안임을 이유로 “확정적으로 답할 수 없는 사안 같다”고 즉답을 피했다. 다만 “형사재판 일정과 유무죄 여부는 정당 해산심판 청구와 별개의 사안”이라며 “종합적으로 판단해야 할 문제겠지만, 헌법재판소에서 통합진보당 해산 결정을 할 때 제시한 일련의 기준들을 면밀히 검토해야 봐야 할 것으로 본다”고 했다.
