野 “존재감·양심·진심 없는 정권” 포문… 與 “내란 좀비들” 맞불

여야는 15일 이재명정부 출범 후 첫 대정부질문에서 12·3 비상계엄 사건을 다룰 내란특별재판부 신설 및 국민의힘 해산 필요성 등을 놓고 격돌했다. 국민의힘이 김민석 국무총리를 겨냥한 집중 공세를 이어가자 더불어민주당은 야당을 “내란 잔존 세력”으로 규정하며 맞불을 놓았다. 윤석열 전 대통령과 부인 김건희씨의 공천·당무 개입 의혹도 재차 도마에 올랐다.

野 의원 질의에 답변하는 국무총리 김민석 국무총리(왼쪽)가 15일 취임 후 처음으로 서울 여의도 국회에서 열린 대정부 질문에 참석해 국민의힘 임이자 의원의 질의에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

◆野 “세 가지 없는 ‘3무정권’”



국민의힘은 정치 분야 대정부질문의 첫 주자로 임이자 의원을 내세웠다. 임 의원은 단상에 오르자마자 정부를 향해 “존재감이 없는 ‘존무정권’”이자 “양심이 없는 ‘양무정권’”, “진심이 없는 ‘진무정권’”이라고 포문을 열었다. “세 가지 없는 3무정권”이라고 정부를 질타하면서다. 임 의원은 “자기 재판을 불리하게 했다고 여당 대표 뒤에 숨은 비겁한 이재명 대통령”이라며 “급기야 대법원장 찍어내리기를 시도하고 있는데, 이거야말로 내란 정권”이라고도 했다.



이에 김 총리는 “대법원장과 사법부에 대해 국민들이 어떤 점에 실망하고 있는가는 잘 알고 있다”고 응수했다. 조희대 대법원장이 사퇴해야 하느냐는 거듭된 추궁엔 “충분히 말씀드렸다”며 물러서지 않았다. 김 총리는 1985년 미 문화원 농성 사건 핵심 인물이었냐는 추궁엔 “저 때의 일을 지금 국회에서 말하는 것이 어떤 의미인가 생각한다”고 맞받았다. 내년 6월 지방선거 출마 여부에 대한 질문엔 “생각 없다. 그건 왜 물어보나”라고 했다.



바통을 이어받은 신성범 의원은 “민주당 내 강경 세력들이 계속 내란 몰이로 심리적 내전을 조장하고 있다”며 “내란 특별재판부가 왜 필요하냐”고 추궁했다. 김 총리는 “내란이라는 특별한 상황에서 그것을 공정하고 독립적으로 다루는 재판이 필요하다”고 대답했다.

김민석 국무총리가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제5차 본회의 정치에 관한 질문에서 박성준 더불어민주당 의원의 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

◆與 “내란 좀비들 여전히 행진 중”



민주당은 윤 전 대통령의 위헌·불법적 계엄 선포 행위를 질타하며 국민의힘이 이를 여전히 옹호하고 있다고 맞대응했다. 박성준 의원은 진보 진영 정치인 암살계획이 담긴 ‘노상원 수첩’을 거론하며 “내란이 성공했다면 김 총리는 어디 있을까”라고 했다. 김 총리는 “살지 못했을 것이라 생각하고 있었다”고 했다. 그러자 박 의원은 “고문당하고 아마 구천을 헤매고 있었을 것”이라며 “이재명 대통령도, 우원식 국회의장도 구천을 헤매고 있었을 것”이라고 했다.



박 의원은 전체주의 추종자를 ‘살아있는 시체’에 비유한 정치철학자 한나 아렌트를 인용하면서 “국민의힘 송언석 원내대표, 장동혁 대표가 살아있는 시체들로서 내란 좀비들”이라고 주장했다. 장 대표가 전당대회 국면에서 ‘윤어게인’(Yoon Again·다시 윤석열)을 내세운 보수 유튜버들과 어울리고, 송 원내대표가 노상원 수첩 내용을 두고 국회 본회의장에서 “제발 그리됐으면 좋았을 것”이라고 문제 발언을 한 점을 비판하면서다.



같은 당 이해식 의원은 국민의힘을 겨냥한 정당해산심판 청구 필요성을 주장했다. 그는 12·3 당시 국민의힘 의원 대다수가 계엄 해제 표결에 불참한 점, 윤 전 대통령 부부의 당무 개입 정황 등을 거론하며 “민주적 기본질서를 해하는 위헌적 활동이 계속되는 한 정당 해산 이외에 대체 가능한 수단을 찾기 힘들다는 생각”이라고 했다.



이와 관련, 정성호 법무부 장관은 특검 수사 중인 사안임을 이유로 “확정적으로 답할 수 없는 사안 같다”고 즉답을 피했다. 다만 “형사재판 일정과 유무죄 여부는 정당 해산심판 청구와 별개의 사안”이라며 “종합적으로 판단해야 할 문제겠지만, 헌법재판소에서 통합진보당 해산 결정을 할 때 제시한 일련의 기준들을 면밀히 검토해야 봐야 할 것으로 본다”고 했다.

