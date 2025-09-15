경총 “엄벌주의론 산재 안 줄어” 반발

경영계는 15일 발표된 정부의 ‘노동안전 종합대책’과 관련해 “산업에 심각한 악영향을 줄 것”이라며 반발하고 나섰다. 이들은 2022년 사업주와 경영 책임자의 처벌을 강화하는 것을 골자로 한 중대재해처벌법(중처법)이 시행됐지만 이후 사고 감소 효과가 미미했다며 “강력한 엄벌주의 기조가 중대재해 예방을 위한 효과적인 방안인가에 의문을 제기하지 않을 수 없다”고 말했다.



한국경영자총협회는 15일 입장문에서 노동안전 종합대책에 대해 “개별기업은 물론 연관 기업, 협력업체의 경영에까지 미치는 파급력이 크다”고 밝혔다.

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장. 연합뉴스

경총은 “이번 대책은 형사처벌 확행(確行), 막대한 과징금 부과, 영업정지·공공입찰 제한 강화, 외국인 고용 제한, 건설사 등록말소 요건 강화 등 기업경영을 근본적으로 제약하고 나아가 기업의 존폐를 결정짓는 전방위적인 내용을 포함한다”고 지적했다. 이번 대책엔 사망사고 등 중대재해가 반복적으로 발생한 건설사는 정부가 등록말소를 통해 영업 활동을 중단시키고, 연간 3명 이상 산재 사망사고가 발생한 법인에 대해 최소 30억원의 과징금을 부과하는 내용이 포함됐다.



경총은 “정부는 사회적 논란이 되는 중대재해가 발생할 때마다 근본적 예방 대책 없이 사후 처벌 강화에만 집중한 대책 방향을 내놓았다”며 “우리나라 안전보건관계 법령의 사업주 처벌은 이미 최고 수준이고 세계에서 유례를 찾을 수 없는 중처법이 제정·시행되고 있으나 산재 감소 효과는 뚜렷이 나타나지 않고 있다”고 말했다.



고용노동부의 ‘재해조사 대상 사망사고 발생 통계’에 따르면 중처법이 우선 적용된 사업장(50인 이상·건설업은 공사금액 50억원 이상)의 사고사망자는 법 시행 이전인 2021년 248명에서 지난해 250명으로 오히려 2명 늘었다. 반면 산업안전보건법(산안법)만 적용된 사업장은 같은 기간 사고사망자가 435명에서 339명으로 22% 감소한 것으로 나타났다. 전체 사고사망자 중 하청 근로자 비율은 2017년부터 2022년까지 40% 이상을 유지했지만, 최근에는 48.1%까지 높아졌다.



경총은 “경영계는 정부가 산재 예방 효과성이 검증되지 않은 처벌 중심 정책을 탈피하고 기업의 자율안전관리체계 정착을 유도하는 다양한 지원 중심의 정책과 예방사업을 적극 추진하기를 요청한다”며 “향후 종합대책 추진을 위한 세부 논의와 입법과정에서 이러한 산업계 의견을 충분히 반영해주길 바란다”고 말했다.

