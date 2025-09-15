이억원 “성장 뒷받침 하는 금융 대전환 이뤄낼 것”

이억원(사진) 신임 금융위원장이 15일 취임 일성으로 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 생산적 금융과 소비자 금융 그리고 신뢰 금융으로 ‘금융 대전환’을 이뤄내겠다 밝혔다. 금융위 해체를 골자로 한 조직개편에 대해선 “국가의 결정을 따르는 것이 공직자의 의무”라며 수용해야 한다는 입장을 피력했다.



새 정부 첫 금융위원장이자 마지막 금융위원장이 된 그는 취임과 동시에 여러 난제에 직면했다. 특히 생산적 금융과 포용금융 등 상생을 강조하는 이재명정부의 금융정책을 이끌어야 한다. 정부는 금융권에 사회적 책무 차원에서 서민금융지원 등의 확대를 요구했고 150조원 국민성장펀드 출범, 배드뱅크를 통한 채무조정 등 과제를 내세우고 있다.



이 위원장도 취임사에서 “보다 적극적으로 위험을 감내하면서 대한민국 미래를 견인할 생산적 영역으로 자금을 중개할 수 있도록 바꿔나가겠다”며 생산적 금융 강화 의지를 드러냈다. 구체적으론 150조원 규모의 국민성장펀드 조성 계획과 관련해 첨단전략산업에 대규모 맞춤형 자금을 지원하고, 서민·소상공인 등 취약계층을 위한 서민금융안정기금 신설 등을 약속했다.

정부의 상생금융 압박으로 은행권은 비상이 걸렸다. 4000억원의 규모의 배드뱅크 분담금 중 상당 부분을 은행이 부담해야 하고 국민성장펀드 재원 마련, 교육세율 인상, 석유화학 기업 대출 만기 연장 등 떠안아야 할 부담이 커지고 있기 때문이다. 이 대통령이 직접 고금리 서민대출을 겨냥해 “가장 잔인한 영역이 금융”(9일 국무회의)이라고 지적한 만큼 ‘서민금융안정기금’에도 동참해야 하는 상황이다.



반면 금융산업 발전을 위한 규제완화 및 발전방안은 부재해 아쉽다는 반응이다.



한 금융지주사 관계자는 “배드뱅크 분담금과 교육세 인상, 국민성장펀드에 이어 미국 3500억달러 투자에도 금융사가 역할을 해야 하는 상황이라 부담이 크다”면서 “더 두려운 것은 앞으로 쏟아질 과징금 폭탄”이라고 말했다. 그는 “은행권 ELS(주가연계증권) 과징금, 국채투자매매업 전문 금융기관(PD) 담합, 은행 LTV(주택담보대출인정비율) 담합 등 금융권에 거액의 과징금 부과가 예고된 상태”라며 “날아올 청구서는 많은데 규제 완화나 금융사 발전방안은 부재한 상황”이라고 토로했다. 한 은행 관계자는 “경제가 은행을 금융산업의 주체 중 하나가 아니라 ‘이자놀이’나 하는 사채업자, 규제 대상으로만 보는 것이 가장 아쉽다”고 말했다.

이 위원장 앞에는 금융당국 조직개편에 따른 혼란해진 내부 분위기를 다잡아야 할 과제도 놓여 있다.



내년 초 금융위 핵심 기능인 금융정책이 재정경제부로 넘어가는 조직개편안을 두고 내부에서 반발이 나오고 있는 상황이다. 조직 해체에 따라 다수 인원이 세종으로 이동해야 하는 만큼 혼란이 불가피하다. 금융위 산하 금융감독원에서도 금융소비자보호원 분리와 공공기관 지정이 예고된 데 직원들의 집단 반발이 나왔다. 지난 9일부터 금감원 직원 수백명은 출근길 1층 로비에서 검은 옷을 입고 조직개편을 비판하는 집회를 연일 열고 있다.



이 위원장은 취임사에서 조직개편에 대해 언급하지 않았다.

