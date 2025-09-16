[이코노 브리핑] 종부세 합산배제·과세특례 30일까지 신청 외

종부세 합산배제·과세특례 30일까지 신청

국세청은 올해 종합부동산세 합산배제 및 과세특례 적용이 예상되는 납세자 5만여명에게 안내문을 발송했다고 15일 밝혔다. 종부세 합산배제 대상 부동산은 일정 요건을 갖춘 △임대주택 △사원용주택 △멸실예정주택 △주택신축용 토지다. 1세대 1주택으로 과세하는 특례 대상은 △일시적 2주택 △상속주택 △지방 저가주택 △부부 공동명의 주택이다. 이에 해당하는 납세자는 16일부터 30일까지 신청하면 11월 정기고지 때 해당 부동산에 대해 혜택을 받을 수 있다. 기존에 신청한 경우에는 계속 적용되기 때문에 다시 신청하지 않아도 된다.

수협은행, 트리니티자산운용 인수안 의결

Sh수협은행이 지난 12일 이사회에서 트리니티자산운용 인수 추진 안건을 의결했다고 15일 밝혔다. 수협은행은 이달 중 트리니티자산운용 대주주인 SK증권과 주식매매계약을 체결하고, 트리니티자산운용 보통주 60만500주(지분율 100%) 인수를 마무리할 계획이다. 2008년 설립된 트리니티자산운용은 주식형 펀드사업에 주력해왔으며, 올해 6월 말 기준 총 1569억원 규모의 자산을 운용하고 있다. 노동진 수협중앙회장은 “수협 창립 63년 만의 첫 인수합병”이라며 “모범적 자산운용사로 키워 범수협의 새로운 미래를 위한 도약의 원동력으로 만들어달라”고 당부했다.

카뱅, 최고 연 7% 금리 ‘우리아이통장’ 출시

카카오뱅크는 미성년 자녀를 둔 부모가 아이 명의로 계좌를 개설할 수 있는 ‘우리아이통장’과 ‘우리아이적금’을 출시한다고 15일 밝혔다. 우리아이통장은 0세부터 만 16세 이하 자녀를 대상으로 하며, 법정대리인인 부모가 자신의 휴대폰을 이용해 100% 비대면으로 개설할 수 있다. 아버지와 어머니가 동시에 참여해 자녀의 계좌 내역을 함께 확인하고 자녀에게 메시지도 남길 수 있다. 우리아이적금은 기본금리 연 3%에 자동이체를 설정하면 추가 4%포인트를 더해 최고 7%의 금리를 제공한다. 가입 기간은 12개월로 매월 최대 20만원까지 납입할 수 있다.

