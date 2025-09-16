현대건설, 4조원대 이라크 해수 플랜트 공사 수주

현대건설이 이라크에서 30억달러(약 4조원)가 넘는 초대형 해수 처리 플랜트 공사를 수주했다.



현대건설은 지난 14일(현지시간) 이라크 바그다드에 위치한 이라크 총리실에서 약 30억달러 규모 해수공급시설(WIP) 프로젝트에 관한 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. WIP 프로젝트는 이라크 수도인 바그다드에서 동남쪽으로 약 500㎞ 떨어진 코르 알 주바이르 항구 인근에 하루 500만배럴 용량의 용수 생산이 가능한 해수 처리 플랜트를 건설하는 공사다. 이곳에서 생산된 용수는 이라크 바스라 남부에 위치한 웨스트 쿠르나, 남부 루마일라 등 이라크 대표 유전의 원유 증산을 위해 사용된다.



플랜트 공사는 프랑스 에너지 기업 토탈에너지스와 이라크 석유부 산하 바스라 석유회사, 카타르 국영 석유기업인 카타르 에너지가 공동 투자하는 사업형태다. 공사 기간은 착공 후 49개월이다. 석유 매장량이 세계 5위권인 이라크는 국가 수입의 90% 이상을 원유 수출에 의존하고 있다. WIP는 2030년까지 현재 하루 420만배럴의 원유 생산량을 800만배럴까지 증산하기 위한 이라크 주요 정책사업 중 하나다.



현대건설은 1978년 바스라 하수도 1단계 공사를 시작으로 이라크에 진출한 이래 알무사이브 화력발전소 공사, 북부철도, 바그다드 메디컬시티, 카르발라 정유공장 공사 등 약 40건, 90억달러에 이르는 국가 주요 시설을 건설해왔다. 특히 WIP는 2023년 현대건설이 준공한 이라크 카르발라 정유공장(60억4000만달러) 이후 최대 규모를 자랑한다.



이날 계약 서명식에는 무하마드 시아 알수다니 이라크 총리, 하얀 압둘 가니 이라크 석유부 장관, 사드 셰리다 알카비 카타르 에너지부 장관, 패트릭 푸얀 토탈에너지스 CEO, 류성안 현대건설 플랜트사업본부장 등 주요 관계자들이 참석했다. 현대건설 관계자는 “이번 수주는 오랜 기간 책임감 있게 주요한 국책 공사를 수행하며 경제성장에 기여한 현대건설에 대한 굳건한 신뢰감이 주요 요인으로 작용했다”고 밝혔다.

