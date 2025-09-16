식품산업협회장 “공장안전, CEO 마인드 중요”

박진선 한국식품산업협회 회장은 15일 기업의 잇따른 공장 사망사고에 대해 “각 회사 CEO(최고경영자)의 마인드가 바뀌어야 한다”고 밝혔다.



지난 7월 말 취임한 박 회장은 이날 첫 기자간담회에서 “단순히 기술적인 조치로는 한계가 있다”며 이같이 말했다.



박 회장은 자신이 대표인 샘표식품에서 1986년 준공된 공장의 소방 설비를 최신 기준에 맞게 교체했다며 “실행하는 데 3년이 걸렸다. 담당 간부들이 안전에 많은 돈을 투자하는 것은 회사에 손해를 끼치는 일이라 생각했는데 (설비 교체가) 다 끝나고 나니 간부들 마인드도 바뀌었다”고 강조했다.



그는 송미령 농림축산식품부 장관이 최근 면담에서 협회에 식품 가격 안정을 위해 노력해달라고 당부했다는 점을 언급하면서 “원자재와 인건비가 오르고 다른 비용도 올라가는데 기업들이 적자를 보면서 운영할 수는 없다. 가격 규제를 지난 정부에서 엄청나게 했는데 이번 정부는 안 그랬으면 좋겠다”고 말했다.

