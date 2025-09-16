광주 교육감 선거 ‘노무현 마케팅’ 논란

내년 6월 치러질 광주시교육감 선거를 앞두고 실시한 각종 여론조사에서 한 후보자가 노무현 전 대통령의 직함을 사용해 선두권으로 나오자 다른 후보들이 강력 반발하고 있다.



15일 각종 여론조사에 따르면 광주시교육감 선거 후보군에는 현역인 이정선 광주교육감과 정성홍 전 전국교직원노동조합 광주지부장, 오경미 전 광주교육청 교육국장, 김용태 노무현재단 광주시민학교장 등 4명이 포함돼 있다.



여론조사에서 전 전교조 지부장인 김용태 교장이 ‘노무현재단 광주시민학교장’ 직함을 사용할 때 1~2위까지 올랐다. 하지만 본인 의사와 무관하게 ‘전자공고 교장’으로 실시된 여론조사에서는 4위까지 밀렸다. 최근 5차례 여론조사에서 김 전 지부장이 노무현재단 광주시민학교장 직함을 사용 여부에 따라 지지율이 최고 21%, 최저 6%로 큰 편차를 보이면서 여론조사 방식과 결과에 대한 공정성과 신뢰성 의문이 제기됐다.



김 전 지부장은 노무현 마케팅을 더 가속화하며 최근에는 노 전 대통령의 고향 경남 봉하마을을 찾기도 했다.



이 같은 김 전 지부장의 노무현 직함 사용에 대해 다른 후보들은 강력 반대하고 있다.



이 교육감과 정 전 지부장과 오 전 국장 측은 여론조사의 공정성이 훼손된다며 노무현 직함을 사용하지 말 것을 주장하며 여론조사에 대해 보이콧을 선언했다.



선관위는 “노무현재단 경력은 특정 정당 지지·반대와 관련 없으므로 사용이 가능하다”는 입장이다. 선관위 관계자는 “노무현재단에서 일한 경력이 정당의 지지와 반대를 받는다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

